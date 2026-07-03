Acasă » Teste IQ » Test de perspicacitate | Aveți doar 6 secunde la dispoziție pentru a găsi șarpele ascuns în această imagine

Test de perspicacitate | Aveți doar 6 secunde la dispoziție pentru a găsi șarpele ascuns în această imagine

De: David Ioan 03/07/2026 | 16:29
Test de perspicacitate | Aveți doar 6 secunde la dispoziție pentru a găsi șarpele ascuns în această imagine
Test de perspicacitate | Aveți doar 6 secunde la dispoziție pentru a găsi șarpele ascuns în această imagine
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Dragă cititorule, CANCAN.RO îți servește astăzi o provocare vizuală care îți pune la încercare ochiul, răbdarea și atenția. Imaginea pare banală: o zonă în aer liber, acoperită cu iarbă verde, nimic ieșit din comun.

Dar nu te lăsa păcălit. În mijlocul acestui peisaj liniștit se ascunde un șarpe subțire, verde, camuflat atât de bine încât majoritatea oamenilor nici nu-l observă. Doar cei cu o vedere agilă și reflexe vizuale rapide reușesc să-l identifice din prima. Tu unde te situezi?

Test de perspicacitate

Pornește cronometrul și încearcă să găsești șarpele înainte să se scurgă timpul. Cei cu ochi formați îl găsesc în cel mult 6 secunde.

Aveți doar 6 secunde la dispoziție pentru a găsi șarpele ascuns în această imagine

Timpul a expirat! Dacă l-ai observat, ești printre puținii cu adevărat atenți. Dacă nu, iată soluţia.

 

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

CITEŞTE ŞI: Test IQ cu chibrituri | Corectați 5 + 2 = 4, mutând un singur băț

Test de inteligență | Completați seria 25, 49, 97,.. Ce număr urmează?

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test de perspicacitate | Acești doi băieți par identici, dar nu sunt. Găsiți cele 3 diferențe în 85 de secunde!
Teste IQ
Test de perspicacitate | Acești doi băieți par identici, dar nu sunt. Găsiți cele 3 diferențe în 85…
Iluzie optică virală | Numiți pasărea ascunsă în această fotografie
Teste IQ
Iluzie optică virală | Numiți pasărea ascunsă în această fotografie
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Mediafax
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
Bolojan și-a făcut bagajele. Ce a mai lăsat în biroul de la Palatul Victoria
Gandul.ro
Bolojan și-a făcut bagajele. Ce a mai lăsat în biroul de la Palatul...
Ce imagini! Cum arată la 25 de ani „cea mai frumoasă fată din lume”: s-a căsătorit!
Prosport.ro
Ce imagini! Cum arată la 25 de ani „cea mai frumoasă fată din...
De la opulență la supraviețuire. Cum încearcă Dubaiul să își reconstruiască mirajul după războiul cu Iranul
Adevarul
De la opulență la supraviețuire. Cum încearcă Dubaiul să își reconstruiască mirajul după...
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa granița și pătrunde pe teritoriul NATO
Digi24
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa...
ATENȚIE, dacă stai pe scaun peste 30 de minute! Ce au descoperit cercetătorii în 12 ani de studiu
Mediafax
ATENȚIE, dacă stai pe scaun peste 30 de minute! Ce au descoperit cercetătorii...
Parteneri
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! Cântăreața a trecut printr-o transformare uluitoare din cauza operațiilor estetice
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! Cântăreața...
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce întrebare o scoate din sărite pe Gabriela Oțil. Are legătură cu micuțul Tiago: „Am dat înapoi…”
Click.ro
Ce întrebare o scoate din sărite pe Gabriela Oțil. Are legătură cu micuțul Tiago: „Am...
L-ar mai propune AUR pe Călin Georgescu premier? Răspunsul lui George Simion
Digi 24
L-ar mai propune AUR pe Călin Georgescu premier? Răspunsul lui George Simion
Peripețiile unui român care a plecat până în Thassos cu un vehicul electric de oraș
Promotor.ro
Peripețiile unui român care a plecat până în Thassos cu un vehicul electric de oraș
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: - Bulă, de ce nu-mi mai muști urechea când te trezești...
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
O structură mamut observată în spațiul cosmic sfidează tot ce știm!
Descopera.ro
O structură mamut observată în spațiul cosmic sfidează tot ce știm!
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Bolojan și-a făcut bagajele. Ce a mai lăsat în biroul de la Palatul Victoria
Gandul.ro
Bolojan și-a făcut bagajele. Ce a mai lăsat în biroul de la Palatul Victoria
Tags:
ULTIMA ORĂ
DIICOT extinde ancheta. Noi acuzații grave pentru frații Tate
DIICOT extinde ancheta. Noi acuzații grave pentru frații Tate
Adina Buzatu spune adevărul despre cea mai grea perioadă din viața ei: „A durut enorm”
Adina Buzatu spune adevărul despre cea mai grea perioadă din viața ei: „A durut enorm”
Fostul iubit îi dă replica Andreei Sasu, după ce a fost condamnat pentru defăimare. Gerardo Scarpone: ...
Fostul iubit îi dă replica Andreei Sasu, după ce a fost condamnat pentru defăimare. Gerardo Scarpone: „Voi continua să îmi apăr reputația”
Principalul suspect în atentatul din Monaco este o femeie. Suspecta a fugit din țară și este căutată ...
Principalul suspect în atentatul din Monaco este o femeie. Suspecta a fugit din țară și este căutată de Interpol
A fost nevoie de intervenția medicilor, după ce Lucas Trejo a aflat că și-a pierdut familia în cutremurele ...
A fost nevoie de intervenția medicilor, după ce Lucas Trejo a aflat că și-a pierdut familia în cutremurele din Venezuela. În ce stare se află acum
Bancul de weekend | Mama își ceartă fiica de 16 ani
Bancul de weekend | Mama își ceartă fiica de 16 ani
Vezi toate știrile