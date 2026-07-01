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Iluzie optică virală | Numiți pasărea ascunsă în această fotografie

De: Irina Vlad 01/07/2026 | 10:03
Iluzie optică virală | Numiți pasărea ascunsă în această fotografie
Iluzie optică virală | Numiți pasărea ascunsă în această fotografie
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CANCAN.RO ți-a pregătit o iluzie optică virală. Trebuie să privești cu atenție imaginea de mai sus și să identifici pasărea ascunsă. Crezi că reușești să te încadrezi în cele 7 secunde puse la dispoziție? Dacă da, spor la treabă!

Crezi că ai ochi de Sherlock și un IQ de Einstein? Încearcă să descoperi pasărea ascunsă în această iluzie optică intitulată „Tunelul învârtitor – Vortex”! Doar 1% dintre oameni reușesc să identifice pasărea ascunsă în această iluzie geometrică 3D. Testează-ți acum vederea perfectă, percepția și capacitatea intelectuală cu această provocare complicată!

Iluzie optică: găsește pasărea din imagine

O iluzie optică este un fenomen vizual în care percepția noastră asupra unei imagini diferă de realitatea obiectivă. Această imagine este percepută ca o impresie vizuală a unui tunel învârtitor sau a unui efect de vortex.

Aceste iluzii optice apar din cauza încercării creierului de a interpreta modele complexe, contrastul și dispunerea spațială. Sistemul nostru vizual folosește indicii de context, detectarea marginilor și presupuneri privind iluminarea și adâncimea, ceea ce poate duce la interpretări eronate. Ai la dispoziție 7 secunde pentru a identifica pasărea ascunsă în această imagine 3D.

Această imagine este formată din mai multe modele repetitive de forme circulare negre cu contururi albe și colorate (roz și albastru), dispuse concentric. Pe măsură ce modelul se îndreaptă spre interior, formele par să se micșoreze, atrăgând privirea spectatorului spre centru, creând iluzia de adâncime și mișcare — aproape ca și cum întreaga imagine s-ar învârti sau te-ar trage spre interior. Astfel de iluzii se bazează pe distorsiuni geometrice și modele cu contrast ridicat, confundând interpretarea creierului privind adâncimea și perspectiva.

Iluzie optică 3D/ sursă foto: Jagranjosh

Aceste tipuri de iluzii optice 3D sunt utilizate în artă, psihologie și neuroștiințe pentru a investiga percepția vizuală și mecanismele de procesare ale creierului, demonstrând că vederea nu se rezumă doar la ceea ce văd ochii, ci și la modul în care creierul interpretează ceea ce vede.

Test de logică| Găsiți sticla ascunsă în această iluzie optică! Persoanele inteligente reușesc în maximum 5 secunde

Test de perspicacitate | 3 diferențe în maximum 17 secunde: Le puteți identifica pe toate?

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