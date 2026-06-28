Test de logică| Găsiți sticla ascunsă în această iluzie optică! Persoanele inteligente reușesc în maximum 5 secunde

CANCAN ți-a pregătit un test de inteligență. Tot ce trebuie să faci este să găsești o sticlă ascunsă într-o imagine în doar cinci secunde. Sună simplu? S-ar putea să-ți schimbi părerea imediat ce începi.

Iluziile optice sunt printre cele mai populare provocări de pe internet. Deși par simple la prima vedere, ele pun la încercare modul în care creierul interpretează informațiile transmise de ochi. În plus, specialiștii spun că astfel de exerciții pot îmbunătăți atenția, memoria și capacitatea de observare, iar practicarea lor constantă stimulează activitatea creierului și reduce stresul.

Un nou test IQ

Imaginea prezintă un papagal ara colorat, atârnat cu capul în jos de o creangă. Însă undeva în imagine se ascunde o sticlă perfect camuflată. Provocarea este simplă: ai la dispoziție doar 5 secunde pentru a o descoperi.

Privește cu mare atenție fiecare detaliu. Sticla se confundă aproape perfect cu culorile din jur, motiv pentru care foarte mulți oameni nu reușesc să o observe din prima încercare. Dacă ai găsit-o înainte ca timpul să expire, felicitări! Înseamnă că ai un spirit de observație excelent și o vedere foarte bună.

Încă o cauți? Grăbește-te! Timpul trece… Dacă ai identificat sticla în intervalul de cinci secunde, te numeri printre cei care observă rapid cele mai mici detalii. Dacă nu ai reușit, nu-ți face griji. Soluția este mai dificilă decât pare la prima vedere.

Sticla este camuflată chiar pe aripile papagalului, având aproape aceeași culoare și același model, ceea ce o face extrem de greu de observat. Acum provoacă-ți și prietenii sau membrii familiei și vezi cine reușește să găsească primul sticla ascunsă. Astfel de teste sunt o metodă distractivă de a-ți antrena atenția și de a-ți pune creierul la lucru.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

Coeficientul de inteligență, cunoscut sub denumirea de IQ, este utilizat pentru a evalua anumite abilități cognitive ale unei persoane. Acesta poate fi determinat prin intermediul unor exerciții de logică, teste vizuale, puzzle-uri sau probleme care implică identificarea relațiilor dintre numere, forme și modele. În urma rezultatelor obținute, participanții sunt încadrați în mai multe niveluri de inteligență, în funcție de performanțele demonstrate.

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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