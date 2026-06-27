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Test de inteligență | Ce greutate are mingea portocalie?

De: Denisa Crăciun 27/06/2026 | 08:58
Test de inteligență | Ce greutate are mingea portocalie?
Test de inteligență | Ce greutate are mingea portocalie?
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Este sâmbătă, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO te provoacă la un test de inteligență interesant.

Testele de inteligență sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul IQ al unei persoane. Ele se regăsesc și în mediul online, acolo unde sunt sub mai multe forme precum iluzii optice, numere sau cuvinte lipsă, imagini cu diferențe și multe altele. Pe lângă rolul principal pe care îl au, exercițiile de acest tip îți pun la încercare mintea, abilitatea vizuală, memoria și gândirea critică. Tot ce trebuie să faci este să fii atent și să îți dai seama din imagine care este greutatea mingii portocalii.

Test de inteligență | Ce greutate are mingea portocalie?

Ziua de azi începe așa cum te-am obișnuit: cu teste simple de inteligență. Exercițiul de astăzi este foarte interesant și asta pentru că îți pune mintea la contribuție. Pentru a demonstra că ești cu adevărat un geniu, trebuie să rezolvi testul în maximum 15 secunde. Deși pare ușor, un moment de neatenție te poate deconcentra și ai putea fi pus în dificultate. Testul de logică de sâmbătă îți testează abilitatea vizuală și gândirea critică. Analiza este foarte importantă, așadar trebuie să fii vigilent. Ce greutate are mingea portocalie din imagine. Crezi că te descurci să afli? Hai să vedem!

REZOLVARE

Dragă cititorule, dacă ai reușit să afli care este greutatea mingii portocalii din imagine: aplauze și felicitări! Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO le va da răspunsul corect. Așadar, mingea din fotografie are nici mai mult, nici mai puțin de 4 kilograme. Cum am calculat? Păi este foarte simplu. După modelul:

=> 4X + 5 = 17 + X

=> 4X – X = 17 – 5

=> 3X = 12

=> X = 4

Avem:

=> 4 (4) + 5 = 17 + 4
=> 16 + 5 = 17 + 4

=> 21 = 21.

Test de inteligență | Ce greutate are mingea portocalie?
Test de inteligență | Ce greutate are mingea portocalie?

Dacă te-ai întrebat vreodată cum se măsoară nivelul IQ, ei bine se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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