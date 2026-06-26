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Test IQ cu chibrituri | Corectați 6 + 8 = 0, mutând un singur băț

De: Denisa Crăciun 26/06/2026 | 08:27
Test IQ cu chibrituri | Corectați 6 + 8 = 0, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 6 + 8 = 0, mutând un singur băț
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Este vineri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să îți testezi limitele. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un test IQ interesant.

Testele IQ sunt folosite adesea de psihologi pentru a măsura nivelul de inteligență al unei persoane. Ele se găsesc la un click distanță, iar printre preferatele oamenilor se numără cele de tipul iluziilor optice, numere sau cuvinte lipsă, imagini cu diferențe sau precum, cel de astăzi cu chibrituri. Pe lângă rolul principal pe care îl au, astfel de execiții îți pun la încercare abilitatea vizuală, memoria, gândirea critică și perspicacitatea. Tot ce trebuie să faci este să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta calculul.

Test IQ cu chibrituri | Corectați 6 + 8 = 0, mutând un singur băț

Ziua de astăzi începe așa cum te-am obișnuit: cu teste simple de inteligență. De această dată este vorba despre un calcul matematic care este greșit și trebuie corectat. Exercițiul îți va pune mintea la contribuție și îți va testa abilitatea vizuală, memoria și gândirea. De asemenea, calitățile tale de matematician vor fi puse la încercare, însă într-un mod distractiv. Provocarea de azi te poate pune în dificultate dacă nu privești cu atenție. Tot ce trebuie să faci pentru a demonstra că ești un geniu este să muți un singur băț de chibrit și astfel vei obține un calcul matematic corect. Ești gata să încerci? Să începem!

REZOLVARE

Dragă cititorule, dacă ai reușit să rezolvi exercițiul: aplauze și felicitări! Pentru cei care nu au avut succes, CANCAN.RO va da răspunsul numaidecât. Așadar, calculul 6 + 8 = 0 este total greșit. Pentru a corecta exercițiul, singurul băț de chibrit care trebuia mutat era cel de la semnul + și adăugat la cifra 6. Astfel, rezultatul obținut va fi: 8 – 8 = 0.

Test IQ cu chibrituri | Corectați 6 + 8 = 0, mutând un singur băț
Test IQ cu chibrituri | Corectați 6 + 8 = 0, mutând un singur băț

Dacă te-ai întrebat vreodată cum se măsoară nivelul IQ, ei bine se clasifică astfel:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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