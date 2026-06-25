Acasă » Știri » Test de logică | În maximum 15 secunde, găsiți 3 diferențe între fata din stânga și fata din dreapta!

Test de logică | În maximum 15 secunde, găsiți 3 diferențe între fata din stânga și fata din dreapta!

De: Anca Chihaie 25/06/2026 | 07:21
Test de logică | În maximum 15 secunde, găsiți 3 diferențe între fata din stânga și fata din dreapta!
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit! Îți prezentăm un test de logică! Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare. Atenție! Nu ai prea mult timp la dispoziție! 3, 2, 1… Start!

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Rezolvare test de logică

Provocările de tip „Găsește diferențele” sunt printre cele mai apreciate jocuri de observație, deoarece pun la încercare atenția, memoria și capacitatea de concentrare. Aceste puzzle-uri constau în două imagini aproape identice, iar misiunea participanților este să descopere toate diferențele dintre ele într-un timp limitat. Pe lângă faptul că sunt distractive, ele contribuie la menținerea creierului activ și la îmbunătățirea atenției la detalii.

În imaginea de mai sus este prezentată o fată care culege frunze de ceai într-o plantație. La prima vedere, cele două imagini par complet identice, însă între ele se ascund trei diferențe. Provocarea ta este să le identifici în doar 15 secunde. Unele modificări sunt ușor de observat, în timp ce altele necesită o analiză atentă a fiecărui detaliu.

Pentru a rezolva acest tip de puzzle, este important să compari cu atenție elemente precum forma, culoarea, poziția și dimensiunea obiectelor din imagini. Exersarea regulată a unor astfel de jocuri poate contribui la dezvoltarea concentrării, la stimularea memoriei și la menținerea agilității mentale, fiind o activitate benefică pentru persoane de toate vârstele.

Ai reușit să găsești toate cele trei diferențe înainte de expirarea timpului? Dacă da, înseamnă că ai o capacitate excelentă de observație și o atenție remarcabilă la detalii. Pentru cei care nu au identificat toate diferențele, soluția este prezentată mai jos, unde pot verifica răspunsurile corecte.

CITEŞTE ŞI: Test de inteligență | 3 diferențe în 23 de secunde: Le puteți identifica pe toate?

Test de personalitate | Alege unul dintre cele 3 fructe din imagine și vei afla care este cea mai mare putere a ta, de fapt

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gabriela Cristea, adevărul despre întoarcerea în televiziune! Vedeta a primit numeroase oferte: „Sunt dorită”
Știri
Gabriela Cristea, adevărul despre întoarcerea în televiziune! Vedeta a primit numeroase oferte: „Sunt dorită”
Amendă de peste 4.000 de lei pentru șoferi. Greșeala legată de anvelope care te poate costa scump
Știri
Amendă de peste 4.000 de lei pentru șoferi. Greșeala legată de anvelope care te poate costa scump
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
Mediafax
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
Scene de groază la o petrecere de srilankezi, imediat după ce un livrator a murit de supradoză, în București. Ancheta a ajuns până în Italia
Gandul.ro
Scene de groază la o petrecere de srilankezi, imediat după ce un livrator...
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Prosport.ro
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup...
Ziua în care 17 vagoane cu marfă au sosit de la Moscova în Gara Obor. Ce conțineau cele peste 1400 de cutii trimise de la Kremlin
Adevarul
Ziua în care 17 vagoane cu marfă au sosit de la Moscova în...
EXCLUSIV PNL-USR-UDMR i-au propus lui Nicușor Dan un acord de reciprocitate cu PSD. Care sunt condițiile pentru guvern (surse)
Digi24
EXCLUSIV PNL-USR-UDMR i-au propus lui Nicușor Dan un acord de reciprocitate cu PSD....
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24 iunie și ce simbolizează florile galbene
Mediafax
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24...
Parteneri
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii!...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Vacanță, în gașcă, în Mauritius! Poze rare cu soția lui Dan Negru: „Am reușit să ne păstrăm căsnicia în discreție.”
Click.ro
Vacanță, în gașcă, în Mauritius! Poze rare cu soția lui Dan Negru: „Am reușit să...
Accidentul secret al Elenei Ceaușescu: Soția dictatorului a suferit un traumatism cranian sever. Ce a făcut Securitatea
Digi 24
Accidentul secret al Elenei Ceaușescu: Soția dictatorului a suferit un traumatism cranian sever. Ce a...
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
Promotor.ro
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Computer de bicicletă la doar 25 de lei la Lidl: care este condiția
go4it.ro
Computer de bicicletă la doar 25 de lei la Lidl: care este condiția
Mesaje de la extratereștri au ajuns deja pe Pământ?!
Descopera.ro
Mesaje de la extratereștri au ajuns deja pe Pământ?!
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Scene de groază la o petrecere de srilankezi, imediat după ce un livrator a murit de supradoză, în București. Ancheta a ajuns până în Italia
Gandul.ro
Scene de groază la o petrecere de srilankezi, imediat după ce un livrator a murit...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Gabriela Cristea, adevărul despre întoarcerea în televiziune! Vedeta a primit numeroase oferte: „Sunt ...
Gabriela Cristea, adevărul despre întoarcerea în televiziune! Vedeta a primit numeroase oferte: „Sunt dorită”
Amendă de peste 4.000 de lei pentru șoferi. Greșeala legată de anvelope care te poate costa scump
Amendă de peste 4.000 de lei pentru șoferi. Greșeala legată de anvelope care te poate costa scump
Cristiano Ronaldo a intrat târziu în cursa golurilor la Cupa Mondială, dar a reușit din nou să fure ...
Cristiano Ronaldo a intrat târziu în cursa golurilor la Cupa Mondială, dar a reușit din nou să fure spectacolul
Check in | Costuri ascunse la excursiile din Egipt. La ce trebuie să fii atent
Check in | Costuri ascunse la excursiile din Egipt. La ce trebuie să fii atent
Reguli pe plajele din Grecia 2026. Ce nu ai voie sa faci și ce amenzi riști
Reguli pe plajele din Grecia 2026. Ce nu ai voie sa faci și ce amenzi riști
Trei zodii scapă de griji în iulie. Luna care le aduce liniște, noroc și echilibru
Trei zodii scapă de griji în iulie. Luna care le aduce liniște, noroc și echilibru
Vezi toate știrile