Motivul real al despărțirii. Pe 25 martie 2026, Răzvan și Ella s-au cuplat. Ce s-a întâmplat după fix o lună, pe 25 aprilie, între cei doi foști concurenți de la Insula Iubirii

Răzvan și Ella, doi dintre foștii concurenți ai emisiunii Insula Iubirii, au decis să pună capăt speculațiilor apărute în ultimele luni și au explicat, în cadrul ediției Insula Iubirii: Reuniuni difuzată pe 6 august, cum a început și de ce s-a încheiat povestea lor de dragoste.

În ultimele săptămâni, imaginile cu cei doi au circulat intens pe rețelele de socializare, iar fanii emisiunii au încercat să afle dacă între ei există cu adevărat o relație. Apariția lor în cadrul emisiunii a venit tocmai pentru a clarifica toate zvonurile și pentru a explica ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat.

De ce s-au despărțit Răzvan și Ella

Cei doi au dezvăluit că apropierea lor nu a început în timpul relației lui Răzvan cu Ema și nici nu a fost rezultatul unui plan stabilit dinainte. Contactul dintre ei a avut loc după încheierea relației lui Răzvan, în contextul unei colaborări profesionale pentru un eveniment organizat la Londra. Discuțiile au devenit tot mai frecvente, iar relația a evoluat foarte repede.

Deși începutul a fost unul intens, lucrurile au avansat într-un ritm mult mai rapid decât s-ar fi așteptat amândoi. Relația a fost oficializată pe 25 martie 2026, însă povestea de iubire a durat doar o lună, încheindu-se pe 25 aprilie.

„O lună. 25 martie, am început să conversăm, 25 aprilie s-a încheiat.”, a spus Ella.

Potrivit celor doi, unul dintre principalele obstacole a fost faptul că locuiau în țări diferite. Răzvan se afla în Marea Britanie, iar Ella în România, iar relația la distanță s-a dovedit dificil de gestionat încă de la început. În plus, apropierea rapidă dintre ei a făcut ca presiunea să apară mult mai devreme decât ar fi fost firesc.

Pe măsură ce relația evolua, au apărut și diferențe de perspectivă asupra viitorului. Răzvan a realizat că nu era pregătit pentru responsabilitățile pe care le presupune o relație serioasă, mai ales una desfășurată la distanță. În momentul în care a simțit că lucrurile încep să devină tot mai serioase și că ar fi fost nevoie de implicare pe termen lung, acesta a preferat să facă un pas înapoi.

„Real, am simțit cumva că lucrurile nu o iau în direcția în care eu îmi doream. Și nici nu am încercat să rezolv ceva, pentru că nu simțeam că era cazul de o rezolvare. Ella era în Anglia, eu eram în România. Era o relație la distanță care ar fi funcționat destul de greu. Îți repet, noi ne-am grăbit puțin la început. Probabil de asta au și luat lucrurile o amploare atât de mare.”, a spus și Răzvan.

Ella, la rândul ei, și-a dat seama că relația nu merge în direcția pe care și-o imagina și a considerat că nu mai există motive pentru a încerca să schimbe cursul lucrurilor. În opinia ei, ritmul alert în care s-a dezvoltat legătura dintre ei a contribuit la sfârșitul rapid al poveștii.

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