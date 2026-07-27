Cum arată casa lui Leo Messi. Locuința a fost estimată la șase milioane de euro

Leo Messi traversează o perioadă complicată. După ce a pierdut Campionatul Mondial în fața Spaniei, fotbalistul a mărturisit că nu i-a fost tocmai ușor, mai ales că cel mai probabil este ultimul său campionat. Cu toate acestea, pe plan personal totul îi merge ca pe roate.

Lionel Messi trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Antonella Roccuzzo, pe care o cunoaște încă din copilărie. Cei doi au o familie frumoasă, având trei copii: Thiago, Mateo și Ciro. Aceștia dețin o casă impresionantă evaluată la șase milioane de euro. Locuința situată într-o zonă liniștită în Barcelona, dar exclusivistă, are un teren de fotbal și un mini parc special amenajat pentru cei mici. În plus, el se relaxează în piscina imensă amenajată. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum arată casa lui Leo Messi

Celebrul fotbalist deține o casă în Bellamar de Castelldefels, o zonă de lux din Barcelona. Argentinianul și-a amenajat locuința în urmă cu mai mulți ani, în așa fel încât să aibă orice își dorește. Casa este amenajată după gustul fotbalistului, cu mobilier și decorațiuni moderne. Vila este construită pe două etaje, iar în jur se poate observa natura, de care Leo Messi se bucură de fiecare dată și este recunoscător.

Nuanțele predominante ale pieselor de mobilier sunt neutre, calde, de alb și bej, în contrast cu cele închise de maro și negru. Pe de altă parte, pare să aibă o afinitate pentru nuanțele de roșu și asta pentru că majoritatea elementelor de decor și nu numai au această culoare.

Acesta are o curte imensă, acolo unde a amenajat un teren de fotbal de mici dimensiuni și un mini parc special pentru cei trei băieți. De asemenea, se poate observa piscina fabuloasă și șezlongurile de lux pe care se relaxează fotbalistul. Pentru că este pasionat de sport, fotbalistul are în interiorul casei mai multe benzi de alergat, dar și alte elemente esențiale pentru antrenament.

Acesta se mândrește cu vila pe care o deține, astfel că a postat în repetate rânduri imagini din interior. El are mai multe canapele, care se pot vedea chiar din bucătărie, fiind open-space. În plus, argentinianul a decorat casa cu numeroase rame foto, tablouri sau vaze.

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