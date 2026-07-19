Lionel Messi, cel mai mare fotbalist din toate timpurile? La 39 de ani, încă uimește lumea fotbalului

Tehnologia modernă de tracking din fotbal adună milioane de date pentru a oferi informații despre jucătorii de la Cupa Mondială 2026. Potrivit ei, Lionel Messi ar putea să fie cel mai mare sportiv din toate timpurile. Află detalii!

Cum se colectează date despre fotbaliști

În plină eră tehnologică, fotbalul a început să profite de noile gadgeturi pentru a monitoriza performanțele sportivilor pe teren. Tehnologia modernă analizează poziția jucătorilor și a mingiei de câteva ori pe secundă, la fiecare partidă.

Unul dintre jucătorii care a fost intens analizat în cadrul Cupei Mondiale 2026 este Lionel Messi. Acesta a făcut, timp de 20 de ani, ca fotbalul să pară simplu. Este considerat a fi cel mai mare fotbalist din istorie pentru că excelează la toate aspectele jocului:

marchează goluri

creează ocazii

driblează

pasează

știe cum să se deplaseze pe teren mai bine decât oricine

Dar, înainte de Cupa Mondială din 2026, lumea fotbalului începea să creadă că Lionel Messi nu mai este cel mai bun jucător din lume. Totul din cauza performanței slabe din Major League Soccer și faptului că, la Copa America 2024, Messi a înscris un singur gol și a oferit o singură pasă decisivă. Acesta a părăsit terenul după o accidentare, în finala câștigată de Argentina după prelungiri.

Messi a împlinit 39 de ani la CM 2026

Când a început Campionatul Mondial 2026, Messi avea 38 de ani și a împlinit 39 în timpul competiției. Și, cu această ocazie, a demonstrat că este în continuare cel mai bun fotbalist al planetei, potrivit ESPN.

Analistul Michael Caley a adus argumente statistice în sprijinul ideii că nu mai există nicio dezbatere privind cel mai mare fotbalist din toate timpurile.

„Lionel Messi nu a fost doar cel mai bun jucător al generației sale. El a fost, practic, cei mai buni trei jucători ai generației sale. La capitolul goluri a fost aproximativ la același nivel cu Cristiano Ronaldo. În ceea ce privește crearea ocaziilor, nu a avut egal, singurii care s-au apropiat fiind Ángel Di María, Neymar și Kevin De Bruyne în perioadele lor de vârf. Iar la progresia mingii pe teren a fost fără rival, poate doar Eden Hazard reușind, în cele mai bune sezoane ale sale, să se apropie de acel nivel.”

La ce capitole excelează Messi

Potrivit experților, fiecare meci are trei etape fundamentale pentru orice echipă:

avansarea mingii spre poarta adversă;

crearea unei poziții favorabile pentru finalizare;

transformarea acelor ocazii în șuturi și goluri.

Messi a fost cel mai bun din lume la toate cele trei capitole. La CM 2026, Lionel a demonstrat că încă excelează la toate aceste aspecte, cu toate că este departe de perioada sa de glorie de la Barcelona. Atunci a înscris 96 de goluri și a oferit 27 de pase decisive în doar 64 de meciuri ca titular.

Cu toate că în prezent nu mai are aceste cifre mari, este mai bun decât alți fotbaliști. La Cupa Mondială din 2026 este la egalitate cu Kylian Mbappé în fruntea clasamentului golgheterilor – au câte opt goluri. Messi are 34 de încercări de șuturi expediate spre poartă.

Potrivit sursei citate, Messi este „doar” al doilea la capitolul pase decisive, cu patru assisturi – a fost depășit de francezul Michael Olise. Dar această statistică poate fi înșelătoare, motiv pentru care specialiștii folosesc și indicatorul expected assists (xA), care măsoară calitatea paselor create. Lionel Messi este liderul Cupei Mondiale din 2026 și la acest capitol.

Ce atu are Lionel Messi pe terenul de fotbal

Este unul dintre fotbaliștii care reușește să creeze goluri sau să marcheze direct, la cel mai înalt nivel. De exemplu, Kylian Mbappé și Erling Haaland au impresionat prin golurile de la acest Mondial, dar împreună au acumulat doar 1,7 expected assists. Adică puțin peste jumătate din ceea ce a produs singur Messi.

Potrivit aplicației de analiză statistică Futi, înaintea finalei Cupei Mondiale cu Spania, Messi acumulase:

68 de pase progresive, cu 20 mai multe decât orice alt jucător din competiție;

45 de transporturi progresive, cu trei mai multe decât Lamine Yamal, în vârstă de doar 19 ani.

Aplicația are și un model statistic modern numit possession value. Acesta măsoară cât de mult modifică fiecare atingere de balon probabilitatea ca echipa să marcheze sau să primească gol. Statisticile sunt transformate într-o scară de la 0 la 100, scorul de 50 reprezentând media. Aici, Messi a obținut un rating de 99, iar Mbappé 83.

De ce nu poate fi comparat cu Pelé și Maradona

Potrivit experților în fotbal, Messi nu trebuie comparat cu marii fotbaliști Pelé și Maradona. Motivul este perioada în care aceștia au evoluat pe teren, Lionel jucând într-o eră în care fotbalul este globalizat, competitiv și profesionist. În plus, timp de aproape două decenii, Messi a dominat fotbalul de elită la echipele de club și la naționala Argentinei.

Potrivit sursei citate, singurul sportiv apropiat de dominația lui Messi este Wayne Gretzky din NHL, care a înscris 894 de goluri în carieră – al doilea cel mai mare total din istorie. Messi a câștigat primul Balon de Aur la 21 de ani și, la 39 de ani, continuă să fie considerat cel mai bun fotbalist din lume.

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