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Zece goluri în Anglia – Franța! Englezii au câștigat pentru prima dată bronzul mondial

De: David Ioan 19/07/2026 | 09:45
Zece goluri în Anglia – Franța! Englezii au câștigat pentru prima dată bronzul mondial
Zece goluri în Anglia – Franța! Englezii au câștigat pentru prima dată bronzul mondial. Foto: Mediafax Foto
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Meciul pentru locul al treilea de la Campionatul Mondial, de obicei o formalitate pe care nimeni nu o dorește, s‑a transformat într-un spectacol total. Anglia a trecut de Franța cu 6-4, după un 4-0 neverosimil la pauză și o repriză secundă în care a tremurat serios.

În fața celor 64.478 de spectatori de pe Hard Rock Stadium, selecționata lui Thomas Tuchel a obținut primul bronz din istorie și cel mai bun rezultat la un Mondial după titlul din 1966.

Zece goluri în Anglia – Franța!

Prima repriză a fost un exercițiu de forță al Angliei. Cu formule de start schimbate de ambele tabere, englezii au intrat mult mai conectați și au deschis scorul rapid, după o eroare a lui Désiré Doué. Declan Rice a interceptat, a avansat nestingherit și a șutat precis de la 20 de metri. În minutul 18, Ezri Konsa a făcut 2-0 cu o lovitură de cap, iar Franța părea complet debusolată. Până la pauză, Bukayo Saka a punctat de două ori, profitând de haosul din defensiva adversă, iar tabela indica un incredibil 4-0.

Didier Deschamps a schimbat patru jucători la pauză, iar imaginea Franței s-a transformat radical. Upamecano, Dembélé, Digne și Barcola au revitalizat echipa, iar Mbappé a redus din diferență imediat după reluare. Barcola a înscris pentru 4-2, apoi Mbappé a punctat din nou, ducând scorul la 4-3 și reaprinzând speranțele francezilor. Anglia nu mai reușea să iasă din propria jumătate, iar presiunea devenea sufocantă.

În ciuda dominării franceze, Anglia a găsit momentul care a oprit revenirea. În minutul 87, după un fault al lui Malo Gusto asupra lui Djed Spence, Saka a transformat penalty-ul și și-a completat hat-trick-ul. Francezii au mai redus din diferență prin Dembélé, însă Jude Bellingham a închis meciul cu o cursă solitară și un șut superb în minutul 90+8, stabilind scorul final 6-4. A fost al șaptelea gol al mijlocașului la acest turneu, un record pentru un jucător englez la o singură ediție.

Englezii au câștigat pentru prima dată bronzul mondial

Chiar dacă Franța a pierdut, Mbappé a bifat un moment istoric. Cu cele două goluri marcate, a ajuns la 22 de reușite la Campionatele Mondiale, depășindu-l pe Lionel Messi și devenind cel mai prolific marcator din istoria competiției. Performanța a fost însă o consolare amară pentru starul francez, care ar fi preferat să lupte pentru trofeu în ultimul meci al lui Deschamps pe banca naționalei.

Partida de la Miami a doborât un record vechi de 68 de ani. Cele zece goluri au transformat duelul Anglia–Franța în cel mai spectaculos meci pentru locul al treilea din istoria Mondialelor, depășind victoria Franței cu 6-3 în fața Germaniei de Vest din 1958. A fost și cel mai prolific meci de la un Mondial după celebrul 10-1 al Ungariei cu El Salvador, din 1982.

Pentru Anglia, bronzul vine după două eșecuri în „finala mică”, în 1990 și 2018. De această dată, „Cei Trei Lei” au încheiat turneul cu o victorie memorabilă, într-un meci în care apărările au dispărut, ritmul a fost nebun, iar spectacolul a depășit orice așteptare.

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