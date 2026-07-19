Mesaj RO-ALERT transmis de autorități. Cod roșu de averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului

Autoritățile au emis, duminică, o avertizare Cod Roșu de fenomene meteorologice periculoase. Populația a fost notificată prin sistemul RO-Alert cu privire la riscurile iminente. Avertizarea este valabilă în data de 19 iulie 2026, în intervalul 16:32 – 17:30, perioadă în care sunt prognozate furtuni de scurtă durată, dar de intensitate ridicată.

Potrivit mesajului transmis, sunt așteptate averse torențiale, care pot cumula între 25 și 40 de litri pe metru pătrat, însoțite de descărcări electrice frecvente, intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 70-80 km/h, dar și grindină, cu dimensiuni estimate între 2 și 3 centimetri.

În contextul avertizării, autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările pe durata manifestării fenomenelor meteo și să se adăpostească în locuri sigure. Totodată, oamenii sunt sfătuiți să nu se refugieze sub copaci, să evite apropierea de stâlpi de electricitate sau panouri publicitare și să își protejeze bunurile, în măsura posibilului.

Fenomenele prognozate pot produce efecte într-un timp foarte scurt, existând riscul producerii unor căderi de arbori și crengi, al avarierii autoturismelor și al acumulării rapide de apă pe carosabil, ceea ce poate îngreuna circulația.

Canicula va crea probleme în mai multe zone ale țării

Pe parcursul nopții de 19 spre 20 iulie, vremea va deveni instabilă în mai multe regiuni ale țării. Între orele 22:00 și 10:00, sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Maramureș, Crișana, Banat, precum și în nord-vestul Olteniei și în vestul și nordul Transilvaniei.

În paralel, valul de căldură se va menține și în cursul zilei de 20 iulie. Între orele 10:00 și 21:00, un Cod galben de caniculă va fi în vigoare în sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, dar și în sud-vestul Dobrogei, unde temperaturile maxime vor ajunge la 34-35 de grade Celsius.

Tot pentru ziua de 20 iulie, meteorologii au emis o nouă avertizare de instabilitate atmosferică, valabilă între orele 10:00 și 22:00. Fenomenele specifice vor afecta Moldova, Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, Muntenia, precum și Carpații Orientali și Meridionali.

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