Prognoza meteo azi, 19 iulie 2026. Canicula persistă în România: temperaturi de 37 de grade Celsius și nopți tropicale

România nu scapă de caniculă nici duminică, 19 iulie, potrivit meteorologilor ANM. Termometrele vor indica 36-37 de grade Celsius ca maximă zilnică, iar disconfortul termic va crește. Instabilitatea atmosferică se va accentua, vom avea ploi torențiale, vijelii, grindină și vânt puternic. Află detalii!

Vremea de azi în România

În sud-vest, sud și est, vremea va fi călduroasă și disconfortul termic va fi ridicat. Local, în Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei și sudul Moldovei va fi caniculă. Instabilitatea atmosferică va crește în cea mai mare parte a țării, vom avea parte de înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, vânt puternic, vijelii.

Rafalele de vânt vor atinge 50-70 km/h și, pe alocuri, 80 km/h. Fenomenele se vor intensifica în Transilvania, Moldova, Muntenia și nordul Olteniei și în zonele de munte. Noaptea se vor intensifica în vestul țării. Cantitățile de apă acumulate vor atinge 20-30 l/mp și, în unele locuri, 40 sau 60 l/mp. În unele zone va cădea grindină de 1 sau 4 cm.

În Dobrogea, instabilitatea atmosferică va fi redusă. Vântul va sufla cu 40-45 de km/h. Temperaturile vor fi mai scăzute decât sâmbătă, mai ales în jumătatea de nord. Maxima zilei va indica 24 de grade Celsius în Maramureș și 36-37 de grade Celsius în sudul Olteniei, sudul și estul Munteniei. Minimele vor indica 14 grade în estul Transilvaniei și 20-23 de grade în sud și sud-est. Noaptea va fi tropicală aici, cu ceață prezentă pe alocuri.

Vremea de azi pe litoral

Ziua va fi caldă, cu disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil și înnorat după-amiaza și seara, când vor apărea averse și descărcări electrice. Rafalele de vânt vor sufla cu 40-50 de km/h. Maximele zilei vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade Celsius, iar minimele între 20 și 23 de grade Celsius. Apa mării va avea 22-23 de grade Celsius.

Vremea de azi la munte

Vor fi înnorări accentuate și averse cu caracter torențial, descărcări electrice, vânt puternic (50 și 70 km/h, izolat 80 km/h) și vijelii. Local se vor acumula cantități de apă de 20 sau 30 de l/mp și, în unele locuri, peste 40 sau 60 l/mp. Izolat va cădea grindină 1-4 cm, iar temperaturile vor scădea.

Vremea de azi în București

Duminică, vremea în Capitală va fi caniculară. Disconfortul termic rămâne ridicat și instabilitatea termică se va accentua sera și noaptea. Vor fi înnorări accentuate, averse și cantități de apă de 5-10 l/mp, descărcări electrice și rafale de 45-55 de km/h.

Temperatura maximă a zilei va urca până la 35 de grade Celsius. Noaptea va fi una tropicală, cu 19-21 de grade Celsius și o presiune atmosferică variabilă.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: maxima zilei va atinge 28 de grade Celsius, iar minima 17 grade. Vântul va adia cu 16 km/h.

Timișoara: termometrele vor indica 36 de grade Celsius ziua și 22 de grade noaptea. Vântul va bate cu 23 km/h.

Iași: temperatura maximă va atinge 35 de grade, iar minima 18 grade Celsius. Vântul va sufla cu 42 de km/h.

Craiova: în timpul zilei, termometrele vor indica 38 de grade Celsius și pe timp de noapte 20 de grade. Vântul va adia cu 21 de km/h.

Constanța: vremea va fi plăcută, cu o maximă de 26 de grade Celsius ziua și 22 de grade noaptea. Vântul va sufla cu 19 km/h, potrivit vremearomania.com.

Brașov: azi, termometrele vor indica 28 de grade pe timp de zi, iar noaptea vor coborî până la 16 grade Celsius. Vântul va adia cu 11 km/h.

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