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Facebook şi Instagram au picat! Utilizatorii nu își mai pot accesa conturile

De: David Ioan 19/07/2026 | 11:44
Facebook şi Instagram au picat! Utilizatorii nu își mai pot accesa conturile
Facebook şi Instagram au picat! Utilizatorii nu își mai pot accesa conturile
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O avarie extinsă a afectat duminică dimineață infrastructura Meta, provocând întreruperi simultane pe Facebook și Instagram.

Defecțiunea a apărut în jurul orei 10:37, când utilizatorii Facebook au început să fie întâmpinați pe desktop de mesajul „Cont indisponibil temporar. Contul tău este momentan indisponibil din cauza unei probleme a site-ului.”

Facebook a picat! Utilizatorii nu își mai pot accesa conturile

Situația indică o problemă tehnică la nivelul serviciilor web ale companiei, nu o restricție aplicată conturilor individuale.

Facebook şi Instagram au picat!

Raportările de erori au crescut rapid pe platforma Downdetector, ajungând la 199 de sesizări la ora 10:54, după o perioadă fără incidente majore. Utilizatorii au semnalat imposibilitatea de a accesa conturile din browser, blocaje la încărcarea fotografiilor și videoclipurilor, întârzieri în Messenger și pagini care intrau într-o buclă de reîncărcare continuă. În unele cazuri, acest comportament a dus la utilizarea procesorului la maximum și la supraîncălzirea laptopurilor.

Foto: Downdetector

În paralel, Instagram a înregistrat o cădere completă la nivel global. Spre deosebire de Facebook, unde aplicația mobilă a continuat să funcționeze, Instagram nu a mai răspuns nici în aplicația de mobil pentru iOS și Android. La ora 11:18, Downdetector indica 167 de raportări active, confirmând extinderea avariei.

Foto: Downdetector

Utilizatorii nu își mai pot accesa conturile

Impactul combinat sugerează o avarie majoră la nivelul infrastructurii Meta, cu manifestări diferite pe cele două platforme. Facebook este afectat în principal pe desktop, în timp ce Instagram este indisponibil pe toate canalele.

În lipsa unui comunicat oficial din partea companiei, nu există informații privind cauza defecțiunii sau momentul estimat al remedierii.

Specialiștii recomandă utilizatorilor să închidă tab-urile Facebook dacă observă reîncărcări repetate sau consum neobișnuit de resurse și să evite forțarea aplicațiilor până la stabilizarea serviciilor.

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