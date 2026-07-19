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Ultimul dans al lui Messi? Argentina întâlnește Spania în finala Cupei Mondiale

De: David Ioan 19/07/2026 | 11:07
Ultimul dans al lui Messi? Argentina întâlnește Spania în finala Cupei Mondiale
Ultimul dans al lui Messi? Argentina întâlnește Spania în finala Cupei Mondiale
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Finala Cupei Mondiale 2026, numită chiar „cel mai important meci din istorie” de Gianni Infantino, se joacă pe uriașul MetLife Stadium din East Rutherford, la periferia New York‑ului, o arenă de 1,5 miliarde de euro și 85.000 de locuri care se pregătește să găzduiască duelul total dintre Spania și Argentina.

Slavko Vincic, arbitrul sloven de 46 de ani, va conduce un meci în care fiecare decizie poate declanșa scandal, mai ales după lovitura de teatru de dimineață: FIFA a intervenit în cazul suspendărilor cerute de Anglia pentru jucătorii Argentinei, cu doar câteva ore înainte de finală.

Ultimul dans al lui Messi?

Contextul turneului e la fel de incendiar. Anglia a terminat pe locul trei după un 6-4 nebun cu Franța, cel mai spectaculos meci al competiției, în timp ce Spania și Argentina au ajuns în ultimul act după două semifinale tensionate. Ibericii au eliminat Franța cu 2-0, în timp ce sud‑americanii au întors Anglia în minutul 85, câștigând cu 2-1. Va fi confruntarea dintre campioana europeană și campioana mondială en‑titre, dar și primul duel direct între Lamine Yamal, 19 ani, și Leo Messi, 39 de ani, golgheterul turneului cu 8 reușite, la egalitate cu Mbappe.

Spania caută al doilea titlu mondial după cel din 2010, Argentina vânează al patrulea trofeu, după triumfurile din 1978, 1986 și 2022. Istoria directă e subțire: doar un meci oficial, în 1966, câștigat de Argentina cu 2-1. Restul au fost amicale, cu Spania având avantajul victoriilor.

Ambele echipe sunt neînvinse la acest Mondial. Spania are un singur egal, 0-0 cu Capul Verde, și a primit doar un gol în tot turneul, de la Belgia. Argentina a mers pe marginea prăpastiei în fiecare tur: 3-2 cu Capul Verde după prelungiri, remontada cu Egiptul, 3-1 cu Elveția tot în prelungiri și încă o răsturnare cu Anglia în semifinale. Sud‑americanii au trăit un turneu de foc, cu finaluri dramatice care au explodat în social media.

Argentina întâlnește Spania în finala Cupei Mondiale

Loturile sunt la fel de contrastante. Spania mizează pe stabilitate, cu jucători din marile campionate europene, în timp ce Argentina aduce fotbaliști din nouă țări diferite, ceea ce a amplificat expunerea globală. Messi, cu peste 500 de milioane de urmăritori, a împins conturile Argentinei într‑o creștere uriașă, în timp ce Yamal, aflat la începutul ascensiunii globale, a menținut Spania într‑un ritm mai temperat.

Echipele probabile conturează perfect contrastul dintre cele două lumi care se întâlnesc în finală. Spania vine cu un 11 construit pe rigoare, posesie și disciplină, un mecanism bine uns în care Simon, Porro, Cubarsí, Laporte și Cucurella formează zidul, Rodri și Fabián controlează centrul, iar Yamal, Olmo, Baena și Oyarzabal sunt piesele care pot declanșa explozia ofensivă.

De partea cealaltă, Argentina propune un amestec de forță, instinct și experiență: Martinez în poartă, linia dură cu Molina, Romero, Martinez și Tagliafico, mijlocul de luptă cu De Paul, Paredes, Mac Allister și Fernandez, iar în față duo-ul care poate decide totul, Messi și Alvarez.

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