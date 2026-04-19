Daniel Kinahan, liderul uneia dintre cele mai mari reţele de crimă organizată din Irlanda, a fost arestat în Dubai

Daniel Kinahan (40 de ani), unul dintre liderii celei mai mari rețele de trafic de droguri și crimă organizată din lume, a fost arestat în Dubai. SUA a oferit o recompensă de 5 milioane de dolari pentru pentru prinderea lui.

Într-un comunicat de presă oficial al Emiratelor Arabe Unite, poliția din Dubai a confirmat că echipele specializate au lansat imediat operațiuni intensive de căutare și supraveghere după primirea unui dosar judiciar de la autoritățile irlandeze, ceea ce a dus la prinderea și arestarea lui Daniel Kinahan, în termen de 48 de ore de la emiterea mandatului. După ce a supraviețuit unei tentative de asasinat în 2016, Kinahan și tatăl său, Christy, s-au mutat la Dubai, orientând activitatea organizației către operațiuni transnaționale. Kinahan și asociații săi au devenit însă în scurt timp ținta agențiilor internaționale, inclusiv a autorităților americane.

În ultimii ani, autoritățile iralndeze au sugerat că un așa-numit „super-cartel”, care include familia Kinahan și câteva dintre cele mai mari organizații criminale din Europa, a controlat o treime din piața europeană a cocainei. În 2022, Statele Unite au oferit o recompensă de 5 milioane de dolari (3,9 milioane de lire sterline) pentru informații despre fiecare dintre presupușii lideri ai cartelului Kinahan: Christy Kinahan Senior și fiii săi, Daniel Kinahan și Christy Kinahan Junior.

Unul dintre motivele pentru care se crede că SUA au sancționat familia Kinahan este faptul că aceștia ar fi făcut afaceri cu gruparea militantă islamică Hezbollah. Autoritățile străine afirmă că Hezbollah joacă un rol-cheie în traficul internațional de droguri, transportând droguri și oferind servicii de spălare de bani pentru a strânge fonduri.

Fostul director adjunct al Departamentului Trezoreriei SUA, Gregory Gitjanis, a declarat că familia Kinahan folosea, de asemenea, sistemul financiar american pentru a-și desfășura activitățile infracționale.

Înainte de tentativa de asasinat, Daniel Kinahan încerca să-și clădească o imagine respectată în lumea boxului irlandez. În 2012, a fondat compania de management în box MTK Global, care avea grijă de boxeri cunoscuți, inclusiv Tyson Fury. La un moment dar, Fury i-a mulțumit public lui Daniel Kinahan pentru ajutorul oferit în organizarea a două meciuri cu Anthony Joshua. Se crede că videoclipul de „mulțumire” al lui boxerului adresat lui Kinahan, în iunie 2020, a ajutat autoritățile să se apropie de șeful cartelului.

De asemenea, arestarea liderului Kinahan a avut loc după ce mâna sa dreaptă, Sean McGovern, a fost reținut de poliția din Dubai în luna octombrie 2024 – în legătură cu uciderea lui Noel Kirwan.

Noel Kirwan, în vârstă de 62 de ani, a fost împușcat de șase ori pe aleea de acces a casei sale, pe 22 decembrie 2016, după ce fusese fotografiat alături de Gerard Hutch la înmormântarea lui Eddie Hutch, care a fost împușcat mortal în urma conflictelor dintre Kinahan și Hutch Gang, rivalitate începută în 2015 care a dus la numeroase asasinate.