Acasă » Știri » Ora de iarnă 2025 | Se mai schimbă sau nu ora în România? Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei

Ora de iarnă 2025 | Se mai schimbă sau nu ora în România? Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei

De: Irina Rasoveanu 11/10/2025 | 15:42
Ora de iarnă 2025 | Se mai schimbă sau nu ora în România? Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei

Nu mai este mult până când ar trebui să se schimbe ora de iarnă în 2025. Totuși, multe țări au renunțat la acest obicei în ultimii ani. Află, în articol, ce se întâmplă în România!

Schimbarea orei marchează trecerea la ritmul de iarnă. Ca în fiecare an, ceasurile trebuie date cu o oră înapoi. Acest obicei a fost adoptat pentru ca oamenii să se bucure de o oră suplimentară de lumină naturală. Totuși, tradiția nu este văzută cu ochi buni de toată lumea. Multe persoane o consideră inutilă. De altfel, unele țări au renunțat să se mai adapteze noului fus orar.

Ce țări au renunțat la schimbarea orei

De-a lungul timpului, au existat numeroase proteste și propuneri de eliminare a acestui obicei vechi. Unele țări chiar au renunțat din motive religioase sau fără să ofere vreo explicație. România nu se află printre ele.

Mai mult decât atât, anul acesta, trecerea la ora standard sau ora solară va avea loc mai devreme. În 2024, ceasurile au fost schimbate în noaptea dintre 26 și 27 octombrie, însă acum, în 2025, ceasurile vor trebui date înapoi cu o oră în noaptea dintre sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie.

Horoscop 12 octombrie 2025. TAURII sunt de neoprit
Horoscop 12 octombrie 2025. TAURII sunt de neoprit
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Până în prima parte a anului 2017, peste 100 de state ale lumii din cele 192 au refuzat să schimbe ora, potrivit Uzpr.ro. În Africa, doar 3 dintre cele 54 de țări au continuat cu acest obicei – Namibia, Tunisia, Egipt, în timp ce Somalia, Kenya, Congo, Gabon, Tanzania și Guineea Ecuatorială au refuzat.

În Statele Unite, Arizona și Insulele Hawaii nu aplică trecerea la ora de vară și ora de iarnă, iar în America de și de Sud, se află pe listă Venezuela, Ecuador, Panama, Guatemala, Nicaragua, Columbia și alte țări.

Ora rămâne neschimbată și în orașul canadian Ontario. În ceea ce privește Asia, țările care nu modifică ora sunt: Japonia, Vietnam, Afganistan, India, Singapore, Filipine, China, Coreea de Nord, Coreea de Sud și Irak.

De asemenea, sunt incluse fostele republici sovietice din Asia Centrală. În Australia, schimbarea orei este parțială. Dacă vorbim de Europa, aici doar Turcia, Belarus, Rusia și Island au refuzat acest obicei.

Citește și: Sperietură de zile mari pentru doi tineri care își renovau baia. Când au dat oglinda jos, să cadă din picioare!

Tags:
Iți recomandăm
Zodia care își va găsi „jumătatea” până la sfârșitul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Caută iubirea, chiar și familii noi”
Știri
Zodia care își va găsi „jumătatea” până la sfârșitul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Caută iubirea, chiar și familii…
Când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Fanii își pot lua adio de la ea duminică, 12 octombrie, la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu
Știri
Când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Fanii își pot lua adio de la ea duminică, 12 octombrie, la…
Fiul minor al unei procuroare, accidentat mortal de o mașină de poliție
Mediafax
Fiul minor al unei procuroare, accidentat mortal de o mașină de poliție
Horoscop 12 octombrie 2025. TAURII sunt de neoprit
Gandul.ro
Horoscop 12 octombrie 2025. TAURII sunt de neoprit
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Patinatoarea Julia Sauter devine oficial cetățean român. Va concura sub tricolor la Jocurile Olimpice din 2026
Adevarul
Patinatoarea Julia Sauter devine oficial cetățean român. Va concura sub tricolor la Jocurile...
Amenințarea lui Orban: O treime dintre bugetari, în șomaj tehnic!
Digi24
Amenințarea lui Orban: O treime dintre bugetari, în șomaj tehnic!
Fiul minor al unei procuroare, accidentat mortal de o mașină de poliție
Mediafax
Fiul minor al unei procuroare, accidentat mortal de o mașină de poliție
Parteneri
Andra, transformare spectaculoasă! A slăbit enorm și a împărtășit secretul tuturor: „Cătălin m-a susținut, deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra, transformare spectaculoasă! A slăbit enorm și a împărtășit secretul tuturor: „Cătălin m-a susținut, deși...
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Declarația emoționantă a lui Cristi Brancu, după moartea Marinelei Chelaru: „O dată pe an, îi făceam o surpriză. Un suflețel de aur, chinuit de suferință”
Click.ro
Declarația emoționantă a lui Cristi Brancu, după moartea Marinelei Chelaru: „O dată pe an, îi...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus...
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie Ottley a rămas 3 zile fără curent la Bran
Digi 24
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie Ottley a...
Poliția Română, ironizată pe net după ce a confiscat bancnote de recuzită. Comentariile internauților și replica polițiștilor
Digi24
Poliția Română, ironizată pe net după ce a confiscat bancnote de recuzită. Comentariile internauților și...
Cele mai tari mașini SECOND-HAND de la SAB 2025 - VIDEO
Promotor.ro
Cele mai tari mașini SECOND-HAND de la SAB 2025 - VIDEO
A murit Marinela Chelaru! Actrița s-a stins la vârsta de 66 de ani
kanald.ro
A murit Marinela Chelaru! Actrița s-a stins la vârsta de 66 de ani
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un kilogram de brânză proaspătă: “Produse tradiționale adevărate.”
kfetele.ro
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Val de ironii la adresa Poliției, după
observatornews.ro
Val de ironii la adresa Poliției, după "captura" de un miliard de euro. Banii ar...
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
go4it.ro
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
Cerul ascunde „SPIRIDUȘI” și „ELFI”: fenomene electrice rare ale Pământului
Descopera.ro
Cerul ascunde „SPIRIDUȘI” și „ELFI”: fenomene electrice rare ale Pământului
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend
Fanatik.ro
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la oraș și s-a mutat într-un sat aflat la 40 de km de capitală. Trăiește foarte liniștit acum
Fanatik.ro
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la...
25 de ani de pușcărie pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea lui. Avocata Ingrid Mocanu a făcut anunțul
Capital.ro
25 de ani de pușcărie pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea lui. Avocata Ingrid Mocanu...
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie
Romania TV
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Go4Games
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Traian Băsescu spune adevărul despre Călin Georgescu. Nimeni n-a îndrăznit: Băsescu a avut sânge în instalaţie toată viaţa
Capital.ro
Traian Băsescu spune adevărul despre Călin Georgescu. Nimeni n-a îndrăznit: Băsescu a avut sânge în...
Povestea piesei Cum am ajuns să te iubesc. Un omagiu pentru Ștefan Bănică
evz.ro
Povestea piesei Cum am ajuns să te iubesc. Un omagiu pentru Ștefan Bănică
Măcinată de BOALĂ, Marinela Chelaru refuza ieșirile cu prietenii din grupul VOUĂ. Adrian Fetecău: „A zis că vine, dar nu a reușit să mai ajungă”
Gandul.ro
Măcinată de BOALĂ, Marinela Chelaru refuza ieșirile cu prietenii din grupul VOUĂ. Adrian Fetecău: „A...
Celebrul milionar din România care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul: “Ies mult mai ieftin”
as.ro
Celebrul milionar din România care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul: “Ies...
Marele regret al Marinelei Chelaru. Ce și-a dorit toată viața și nu a putut avea: „Mie nu mi-a dat Dumnezeu...”
A1
Marele regret al Marinelei Chelaru. Ce și-a dorit toată viața și nu a putut avea:...
Marinela Chelaru s-a stins din viață cu o DURERE pe care nu a spus-o nimănui până la final. Toată lumea o vedea puternică, dar în sufletul ei era o rană adâncă. Și-a dorit, dar nu s-a întâmplat. A așteptat, a sperat...și apoi a fost prea târziu
radioimpuls.ro
Marinela Chelaru s-a stins din viață cu o DURERE pe care nu a spus-o nimănui până...
Tatăl fotbalistului care face 45.000 de euro pe zi, acuzat că trăiește din banii fiului său. Cum a răspuns bărbatul acuzațiilor aduse: ”Asta se numește artă”
Fanatik.ro
Tatăl fotbalistului care face 45.000 de euro pe zi, acuzat că trăiește din banii fiului...
Sportiva din România care a renunțat la întreaga carieră și faci bani mulți pe o platformă pentru adulți. A participat inclusiv la Jocurile Olimpice, însă acum a lăsat totul în urmă
Fanatik.ro
Sportiva din România care a renunțat la întreaga carieră și faci bani mulți pe o...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodia care își va găsi „jumătatea” până la sfârșitul anului 2025. Cristina Demetrescu: ...
Zodia care își va găsi „jumătatea” până la sfârșitul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Caută iubirea, chiar și familii noi”
Când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Fanii își pot lua adio de la ea duminică, 12 octombrie, ...
Când va fi înmormântată Marinela Chelaru. Fanii își pot lua adio de la ea duminică, 12 octombrie, la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu
Singurul coleg care a mai ținut legătura cu Marinela Chelaru, devastat de durere. Ce i-a mărturisit ...
Singurul coleg care a mai ținut legătura cu Marinela Chelaru, devastat de durere. Ce i-a mărturisit soţul actriţei la câteva ore după deces
Dramele din viața Marinelei Chelaru. Moartea părinților i-a declanșat o boală cronică
Dramele din viața Marinelei Chelaru. Moartea părinților i-a declanșat o boală cronică
Oana Roman, adevărul despre foștii socri! Cum se înțeleg părinții lui Marius Elisei cu Isabela: ...
Oana Roman, adevărul despre foștii socri! Cum se înțeleg părinții lui Marius Elisei cu Isabela: „Este speriată de…”
Ultima apariție publică a Marinelei Chelaru. A stat la brațul unui alt bărbat: „El e singurul care ...
Ultima apariție publică a Marinelei Chelaru. A stat la brațul unui alt bărbat: „El e singurul care mă mai sună”
Vezi toate știrile
×