Ora de iarnă 2025 | Se mai schimbă sau nu ora în România? Lista țărilor care au renunțat la schimbarea orei

Nu mai este mult până când ar trebui să se schimbe ora de iarnă în 2025. Totuși, multe țări au renunțat la acest obicei în ultimii ani. Află, în articol, ce se întâmplă în România!

Schimbarea orei marchează trecerea la ritmul de iarnă. Ca în fiecare an, ceasurile trebuie date cu o oră înapoi. Acest obicei a fost adoptat pentru ca oamenii să se bucure de o oră suplimentară de lumină naturală. Totuși, tradiția nu este văzută cu ochi buni de toată lumea. Multe persoane o consideră inutilă. De altfel, unele țări au renunțat să se mai adapteze noului fus orar.

Ce țări au renunțat la schimbarea orei

De-a lungul timpului, au existat numeroase proteste și propuneri de eliminare a acestui obicei vechi. Unele țări chiar au renunțat din motive religioase sau fără să ofere vreo explicație. România nu se află printre ele.

Mai mult decât atât, anul acesta, trecerea la ora standard sau ora solară va avea loc mai devreme. În 2024, ceasurile au fost schimbate în noaptea dintre 26 și 27 octombrie, însă acum, în 2025, ceasurile vor trebui date înapoi cu o oră în noaptea dintre sâmbătă spre duminică, 25 spre 26 octombrie.

Până în prima parte a anului 2017, peste 100 de state ale lumii din cele 192 au refuzat să schimbe ora, potrivit Uzpr.ro. În Africa, doar 3 dintre cele 54 de țări au continuat cu acest obicei – Namibia, Tunisia, Egipt, în timp ce Somalia, Kenya, Congo, Gabon, Tanzania și Guineea Ecuatorială au refuzat.

În Statele Unite, Arizona și Insulele Hawaii nu aplică trecerea la ora de vară și ora de iarnă, iar în America de și de Sud, se află pe listă Venezuela, Ecuador, Panama, Guatemala, Nicaragua, Columbia și alte țări.

Ora rămâne neschimbată și în orașul canadian Ontario. În ceea ce privește Asia, țările care nu modifică ora sunt: Japonia, Vietnam, Afganistan, India, Singapore, Filipine, China, Coreea de Nord, Coreea de Sud și Irak.

De asemenea, sunt incluse fostele republici sovietice din Asia Centrală. În Australia, schimbarea orei este parțială. Dacă vorbim de Europa, aici doar Turcia, Belarus, Rusia și Island au refuzat acest obicei.

