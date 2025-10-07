Sperietură de zile mari pentru doi tineri care își renovau baia. Când au dat oglinda jos, să cadă din picioare!

Doi tineri din Canada au avut parte de o descoperire șocantă, care i-a luat complet prin surprindere în timpul renovării locuinței lor. Ceea ce părea o simplă lucrare de modernizare a băii s-a transformat într-o experiență de neuitat, când, în spatele oglinzii, au dat peste ceva ce părea desprins dintr-un film de groază. Șocul a fost uriaș pentru aceștia care abia își achiziționaseră locuința!

Un cuplu din Winnipeg, Canada, a avut parte de o experiență neașteptată în timp ce își renova locuința cumpărată recent, o casă veche din anii ’40. Glumele și farsele sunt ceva obișnuit în viața de zi cu zi, însă cei doi tineri nu s-ar fi gândit niciodată că vor găsi o astfel de „surpriză” chiar în propria casă. În loc de clasicele probleme de renovare, precum mucegai sau pereți deteriorați, aceștia s-au trezit față în față cu o farsă macabră, pregătită cu grijă de foștii proprietari.

Cei doi tineri au găsit un schelet ascuns după oglindă

Lucrările au decurs normal până când au ajuns la baie, unde au decis să înlăture oglinda. În acel moment, cei doi au rămas înmărmuriți căci în spatele ei o parte din perete era decupată și se afla un craniu ce se uita fix la ei și le-a dat fiori.

Șocul nu s-a oprit aici. După ce au desfăcut și o parte din perete, au descoperit un schelet complet, îmbrăcat cu haine și accesorii, precum o cămașă, blugi chiar o curea. Alături era și o notiță pe care scria în glumă „BOO! Te-am speriat? Jason Lane, 2013”.

Ulterior, cuplul și-a dat seama că totul fusese o farsă pusă la cale de foștii proprietari, pasionați de glume macabre. Fotografiile au fost publicate online, iar povestea inedită s-a viralizat rapid, stârnind amuzament și reacții din întreaga lume.

