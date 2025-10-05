Acasă » Știri » Adio, aer condiționat pe fațade. Aparatele de AC au fost interzise de Legea Proprietății Orizontale, începând cu 1 octombrie 2025, în această țară

De: Alina Drăgan 05/10/2025 | 10:01
În ultimii ani, temperaturile caniculare din timpul verii au ajuns să fie greu de suportat. Așa că tot mai mulți sunt cei care au montat sau își montează aparate de aer condiționat. Însă, montarea acestora nu mai este la fel de ușoară, cel puțin din punct de vedere al unității exterioare. Adio, aer condiționat pe fațade. Legea o spune clar.

Legea Proprietății Orizontale (Ley de Propiedad Horizontal) schimbă regulile pentru milioane de spanioli. Potrivit acesteia, oamenii nu mai au voie să monteze aparatele de aer condiționat pe fațada clădirilor. Care este motivul și ce sancțiuni aduce încălcarea legii?

O nouă lege le interzice spaniolilor montarea unităților de aer condiționat pe fațada clădirilor. Fațadele sunt considerate elemente comune ale imobilului, iar orice intervenție asupra lor necesită votul și aprobarea vecinilor.

Mai exact, articolul 7 din lege spune că „proprietarul fiecărui apartament sau spațiu comercial poate modifica elementele arhitectonice, instalațiile sau serviciile acestuia, atâta timp cât nu afectează siguranța clădirii, structura generală, configurația sau aspectul exterior al acesteia”. În plus, nu se poate aduce atingere drepturilor altui proprietar, iar orice lucrare trebuie anunțată reprezentantului comunității.

Așadar, montarea unui aparat pe fațada clădirii este interzisă dacă nu este aprobată de adunarea de proprietari. Legea interzice modificarea elementelor comune atunci când se afectează estetica imobilului. Prin această lege se urmărește protejarea arhitecturii clădirilor și evitarea deciziilor unilaterale care pot deteriora imaginea ansamblului.

Există totuși și soluții. De exemplu, este permisă montarea unității AC în zone private, precum terase sau curți de folosință exclusivă, cu condiția să nu fie afectate elementele comune și nici aspectul exterior al clădirii. Însă, chiar și în acestea cazuri, specialiștii recomandă informarea prealabilă a comunității pentru a evita conflictele.

Este de menționat și faptul că Legea Proprietății Orizontale permite solicitarea unei autorizații oficiale în cadrul adunării generale a proprietarilor, unde proiectul se votează conform majorităților prevăzute.

Cei care nu respectă noile prevederi și instalează un aparat de aer condiționat fără acord trebuie să suporte consecințele. Mai exact, în acest caz comunitatea are dreptul să ceară demontarea imediată. În cazul refuzului, se poate ajunge la proces, iar instanțele dau de obicei câștig de cauză comunității. Ulterior proprietarul fiind obligat să suporte costurile de îndepărtare și eventualele reparații.

