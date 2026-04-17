Leo de la Strehaia a ajuns ca Irinel Columbeanu! Ce s-a întâmplat după ce a rămas fără avere: „Nu o să mai vorbesc”

Viața lui Leo de la Strehaia pare desprinsă dintr-un reality show, dar realitatea e mai dură decât orice scenariu. La Dan Capatos Show, acesta ne-a dezvăluit cum s-au schimbat oamenii din jurul lui. După ce situația financiară nu mai este aceeași, artistul spune că prietenii s-au cam evaporat. CANCAN.ro are toate detaliile!

Leo ne-a spus că, dintr-un om care nu se mai sătura de prieteni, a ajuns să fie ignorat aproape complet de cei din jur.

„Știi ceva, acum, că știu că sunt sărac, nu prea mă mai caută nimeni. Telefonul sună mai rar și, când o să găsesc galbenii, mă gândesc că o să mă sune toată lumea, să vezi. Atunci nu să o mai vorbesc cu nimeni, doar cu câteva persoane selectate, vezi, nu mai bag în seamă pe nimeni, pentru că îți dai seama cum sunt oamenii.”

Leo de la Strehaia a ajuns ca Irinel Columbeanu

În stilul caracteristic, Leo face haz de necaz și spune despre relația cu Nicolle că l-a luat model pe Irinel Columbeanu, cunoscut pentru plăcerea față de femei mai tinere.

„Asta e, n-avem ce să facem. Când ai bani, nu te mai gândești, așa zici: „când am bani, nu mă mai gândesc”. L-am luat model pe Irinel Columbeanu.”

Despre reacția familiei referitoare la relația cu Nicolle, Leo ne-a declarat că toți au fost bucuroși când au văzut-o pe tânăra pe care o poartă la braț de un an.

„Îți dai seama că a vuit toată lumea, toată Strehaia. Familia mea e foarte fericită, Nicolle se înțelege foarte bine cu mama mea.”

