Rețeta ideală pentru clătite: câtă făină trebuie să pui pentru fiecare cană de lapte

De: Andreea Stăncescu 12/03/2026 | 09:44
Clătitele sunt printre cele mai populare deserturi și, deși par ușor de făcut, multe persoane întâmpină probleme cu aluatul. Uneori compoziția iese prea lichidă, iar clătitele devin foarte subțiri, iar alteori este prea groasă și nu se întinde bine în tigaie. Există o rețetă ideală pe care trebuie să o urmezi pentru ca rezultatul să fie unul delicios, conform CSID.

Dacă îți este dor de o porție de clătite cum doar în copilăriei ai mâncat, poți apela la rețeta de mai jos. Secretul unor clătite reușite ține de un raport corect între lapte și făină, regulă pe care bucătarii o numesc adesea „ecuația clătitelor”. În funcție de acest echilibru, rezultatul poate fi diferit.

În general, există două tipuri principale: clătitele clasice, subțiri, întâlnite mai ales în bucătăria europeană, și pancakes-urile americane, care sunt mai groase și mai pufoase. Ambele sunt delicioase și depinde doar de tine cum vrei să le consumi.

