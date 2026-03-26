Revoltă înainte de meciul România-Turcia! Românii nu au fost lăsați să intre pe stadionul Beșiktaș Park: „Îmi vine să plâng"

Revoltă înainte de meciul România-Turcia! Românii nu au fost lăsați să intre pe stadionul Beșiktaș Park: „Îmi vine să plâng”

De: Alina Drăgan 26/03/2026 | 21:15

Turcia – România, semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, se dispută astăzi, 26 martie. O mulțime de români au mers la Istanbul pentru a-i susține pe tricolori, însă unii pare că au fost extrem de ghinioniști. Mulți suporteri nu au fost lăsați să intre pe stadion, iar revolta a pornit imediat.

Astăzi, 26 martie 2026, este o zi foarte importantă pentru fotbalul românesc. România se luptă cu Turcia pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Dacă câștigă, fotbaliștii noștri vor juca baraj cu Slovacia sau Kosovo.

Românii nu au fost lăsați să intre pe stadion

Emoțiile și bucuria au fost mari înainte de începerea meciului. Românii au luat cu asalt Piața Taksim, transformând una dintre cele mai aglomerate zone ale Istanbulului într-un adevărat punct de întâlnire tricolor. A fost rost de voie bună și toată lumea a așteptat cu entuziasm meciul.

Însă, pentru o parte dintre suporterii români distracția s-a terminat atunci când au ajuns la stadionul Beșiktaș Park. Se pare că mulți au avut probleme în ceea ce privește accesul și nu au fost lăsați să intre la meci. Acestora li s-a comunicat că există o problemă la turnicheți și au fost lăsați să aștepte ore întregi.

Problema este destul de mare, mulți fiind cei care au rămas în afara stadionului. Românii și-au strigat revolta și au cerut o soluție rapidă. În timp ce scandările românilor se auzeau de pe teren, alții așteptau disperați afară.

„Nu reușesc să intru frate, cică au probleme la turnicheți. Deci își bat joc de noi frate! Au oprit aparatele. Nu merge la nici unul biletul. Ne-a făcut schemă frate. Nu ne lasă să intrăm. Deci nu are cum, e imposibil așa ceva.

Uite câți români au rămas afară. Tremură carnea pe mine. Nu mai pot, îmi vine să plâng. Ce nesimțiți! Ne țin aici de două ore. Este 19:30 începe imnul și nu îl prind. Chiar își bat joc de noi. Au oprit aparatele și nu merge la nici unul biletele”, a spus un român revoltat.

Echipe de start la Turcia – România

România: I. Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin, V. Dragomir – Man, I. Hagi (cpt.), Mihăilă – Bîrligea

Rezerve: Aioani, L. Popescu, Coubiș, V. Ghiță, Screciu, Al. Dobre, Baiaram, Stanciu, Miculescu, Fl. Tănase, M. Coman, Sorescu

Selecționer: Mircea Lucescu

Turcia: Cakir – Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Yuksek, Calhanoglu – Bariș Yilmaz, Guler, Yildiz – Akturkoglu

Rezerve: Gunok, Bayindir, Karazor, Elmali, Ozcan, Kokcu, Gul, Kabak, Kahveci, Aydin, Akgun, Ayhan.

Selecționer: Vincenzo Montella

Arbitru: Francois Letexier (Franța)

Asistenți: Cyril Mugnier și Mehdi Rahmouni (Franța)

Rezervă: Benoit Bastien (Franța)

 

CITEȘTE ȘI:

Andreea Esca, Adrian Mutu și Gino Iorgulescu, în mijlocul suporterilor tricolori. Vedetele au invadat stadionul la meciul România – Turcia

Românii au luat cu asalt Piața Taksim, înainte de România-Turcia. Cât costă un doner sau un porumb copt?

 

Video: TikTok

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
