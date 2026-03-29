Mircea Lucescu a leșinat în cantonamentul Naționalei! Selecționerul a fost luat cu ambulanța și dus la spital de urgență

Duminică, 29 martie 2026, starea selecționerului echipei naționale a României, Mircea Lucescu s-ar fi înrăutățit. Se pare că antrenorul în vârstă de 80 de ani s-ar fi simțit brusc rău în timpul cantonamentului și ar fi leșinat, ceea ce a dus la chemarea imediată a ambulanței pentru a-i acorda asistență medicală de urgență, potrivit Prosport.

UPDATE: Potrivit CANCAN, Mircea Lucescu a fost internat la terapie intensivă după ce a acuzat o tulburare de ritm cardiac pe teren. Starea sa nu este considerată periculoasă, însă selecționerul rămâne sub supraveghere medicală atentă.

În luna februarie, Mircea Lucescu a avut mai multe probleme de sănătate, fiind externat după ce o răceală s-a complicat, necesitând intervenția medicilor. Luni, 2 februarie, antrenorul a fost internat din nou de urgență la Spitalul Universitar din București, pe secția de cardiologie, marcând a treia internare în doar o lună.

Mircea Lucescu a fost luat de urgență la spital!

Întregul incident ar fi avut loc în cantonamentul de la Mogoșoaia baza de pregătire, Mircea Lucescu s-ar fi simțit rău și a leșinat, ceea ce a necesitat intervenția rapidă a medicilor. O ambulanță l-a preluat și l-a transportat la Spitalul Universitar pentru investigații suplimentare și monitorizare medicală.

„În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului. În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului. În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate. Vom reveni cu detalii suplimentare pe măsură ce vor apărea noi informații”, anunță FRF.

Conform apropiaților, în luna februarie starea sa de sănătate s-a dovedit mai serioasă decât se anticipase inițial. Se confruntă cu o afecțiune cronică și complexă, care necesită supraveghere medicală constantă. Cu toate aceste probleme, Mircea Lucescu părea că și-a revenit și a fost prezent alături de echipa Națională în meciul dintre România și Turcia.

Meciul de baraj dintre România și Turcia reprezenta un moment important pentru naționala noastră, însă echipa nu a reușit să se califice, fiind învinsă clar de adversari. În urma rezultatului, au apărut multe întrebări legate de viitorul lui Mircea Lucescu, antrenorul echipei. Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a intervenit și a asigurat publicul că selecționerul va rămâne la conducerea echipei și va fi prezent și la următorul meci.

„Cu siguranță va rămâne domnul Lucescu și pentru următorul joc, a spus Răzvan Burleanu

Însă, se pare că problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu au revenit. Acesta se află în acest moment pe mâna medicilor.

Ce a transmis spitalul Universitar

Mircea Lucescu a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București din cauza unei tulburări de ritm cardiac. În prezent, se află sub supravegherea echipelor medicale și este supus investigațiilor și tratamentelor necesare pentru stabilizarea stării sale.

„Pacientul a fost adus la Spitalul Universitar de Urgență București în urma unei tulburări majore de ritm cardiac, survenite în afara mediului spitalicesc. În prezent, pacientul se află sub îngrijirea echipelor medicale, fiind supus investigațiilor diagnostice și intervențiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac. Pacientul va rămâne internat în Spitalul Universitar de Urgență București pentru monitorizare și tratament de specialitate.”, au fost declarațiile făcute de spitalul unde este internat Mircea Lucescu.

