Cod galben de ninsori în România. Care sunt zonele vizate

De: Alina Drăgan 22/04/2026 | 17:04
Cod galben de ninsori în România. Care sunt zonele vizate
Cod galben de ninsori în România

De marți, 21 aprilie, vremea s-a schimbat radical în aproape toată țara. Temperaturile au scăzut și cu 10 grade, iar la munte a nins serios. Meteorologii anunță că acest episod de frig se extinde. Mai mult, a fost emisă o avertizare cod galben de ninsori. Când cresc temperaturile?

În doar o zi, vremea a trecut de la primăvară la iarnă. Temperaturile au scăzut în toată țara cu 10 grade, iar la munte a nins abundent. În Transilvania o furtună cu grindină a făcut ravagii. La Sinaia, la cota 2.000 s-a depus un strat nou de zăpadă.

Și la Vatra Dornei a nins, iar utilajele pentru deszăpezire au ieşit pe străzi. Iar meteorologii vin cu noi vești proaste. A fost emisă o avertizare cod galben de ninsori.

Cod galben de ninsori în România

Meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunță cod galben de ninsori și vreme rece. În intervalul 22 aprilie, ora 10:00 – 24 aprilie, ora 10:00 sunt așteptate precipitații mixte la munte, în estul și sudul Transilvaniei, predominant ninsori la altitudini de peste 1400 m, intensificări ale vântului, vreme rece și brumă.

„Miercuri (22 aprilie), la munte și trecător în estul și în sudul Transilvaniei vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mai mari de 1400 m, în Carpații Meridionali și în Carpații Orientali, va ninge și se va depune strat nou de zăpadă (în medie 5 cm). Temporar, vântul va avea intensificări în regiunile vestice și sud-vestice, unde la rafală se vor atinge viteze în general de 40…45 km/h.

Joi (23 aprilie) intensificări ale vântului vor fi în toate regiunile, cu rafale în general de 40…50 km/h, iar la munte și în regiunile nordice, estice și în centru, local de peste 55…60 km/h.

Miercuri și joi vremea va fi rece pentru această perioadă, astfel că în cursul nopților, pe alocuri, se va produce brumă, în special în regiunile intracarpatice și în zonele deluroase din restul teritoriului”, anunță meteorologii.

Aceste fenomene se datorează faptului că la început de săptămână deasupra României a ajuns un ciclon care a adus precipitații și vânt. De asemenea, a coborât aer rece din nordul continentului. De joi, 23 aprilie, aceste mase de aer se retrag și vremea se va încălzi.

 

