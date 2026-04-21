Traseul ciclonului, unde vin azi furtuni și vijelii. Meteorologii au emis cod galben de ninsoare la munte

De: Denisa Crăciun 21/04/2026 | 12:34
Cod galben de ploi și vijelii, iar la munte ninsori

Vremea se schimbă radical. Țara noastră va fi traversată de un ciclon. Începând de marți, 21 aprilie, vor apărea furtuni și vijelii. În plus, meteorologii au emis un cod galben de ninsori la munte. Vântul va bate cu putere în cea mai mare parte din țară.

După câteva zile în care temperaturile au fost mai ridicate decât cele obișnuite pentru luna aprilie, vremea se schimbă radical. În mai multe regiuni intră în vigoare un cod galben de furtuni și vijelii, iar la munte vor fi prezente precipitații semnificative sub formă de ninsoare. Cele două coduri vor fi valabile până joi seara.

Cum va fi vremea zilele următoare

Meteorologii au actualizat datele despre vreme și vin cu vești mai puțin plăcute. Deși vremea părea să rămână stabilă și am avut parte de temperaturi de până la 22-23 de grade, valorile termice vor avea o scădere bruscă. De marți, 21 aprilie, vremea se răcește în toată țara. În plus, specialiștii au emis și două coduri galbene, unul pentru furtuni, cu descărcări electrice și vijelii, iar la munte va ninge consistent. Stratul de zăpadă va atinge 10-15 centimetri. În Carpații Meridionali și în zonele mai înalte ar putea ajunge până la 20 de centimetri. În nordul Carpaților Orientali ninge deja. Acestea vor rămâne în vigoare până joi.

Momentan precipitațiile sunt slabe, însă pe parcursul zilei de marți se vor extinde în Transilvania, spre seară în Oltenia și Muntenia. Acestea vor fi prezente și mâine în mai toate regiunile, mai ales în Transilvania, Oltenia și Muntenia, acolo unde cantitățile vor fi însemnate și vor fi chiar căderi de grindină. Joi dimineața, ploile vor apărea în special în sud și sud-estul țării. Pe parcurs se vor extinde și în nord, vest, în timp ce la munte ninsorile vor continua. Nu scăpăm de ploi, fie că vor fi mai restrânse sau nu, nici la finalul săptămânii.

Vântul va avea intensificări în special în cursul zilei de joi, dar și duminică va bate cu putere. Va avea rafale în toată țara. Dacă vorbim de valorile termice, în nordul Olteniei vor fi de maximum 18 grade Celsius, însă ulterior vor scădea semnificativ. În Capitală, maxima va fi de 14-15 grade Celsius.

