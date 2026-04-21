Prognoza meteo azi, 21 aprilie 2026. Ninsori în plină primăvară: vreme extremă în centrul țării și Carpați

În marile orașe din România, vremea de mâine aduce un contrast puternic față de zilele precedente: temperaturi mai scăzute, cer mai mult noros și episoade de ploaie. În special în zonele centrale și nordice, frigul va fi resimțit mai accentuat, în timp ce sud-vestul rămâne ușor mai temperat. Este o zi în care hainele groase revin în prim-plan, iar planurile în aer liber trebuie adaptate condițiilor meteo.

Vremea de azi în România

Prognoza Agenției Naționale de Meteorologie ne spune că vremea se răcește semnificativ la nivelul întregii țări, iar valorile termice vor coborî sub normalul perioadei, mai ales în nord, centru, est și sud-est, unde diferențele față de mediile multianuale pot ajunge la 5–8 grade. Cerul va fi predominant noros, iar ploile își vor face simțită prezența în mai multe regiuni, uneori sub formă de aversă, însoțite izolat de descărcări electrice.

La munte revin precipitațiile mixte, iar la altitudini mari se instalează din nou iarna, cu ninsoare și strat de zăpadă. Vântul va avea intensificări în mai multe zone, accentuând senzația de frig. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 19 grade, iar minimele între -2 și 6 grade, cu posibilitate de brumă spre finalul intervalului în depresiunile din nord.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi rece și schimbătoare. Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile vor apărea local, în general slabe. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări. Temperaturile maxime vor fi în jur de 10–16 grade, iar minimele vor coborî spre 0–4 grade.

Sud și Sud-Est

În sud și sud-est, vremea va fi mai închisă și mai umedă. Cerul va fi mai mult noros, iar ploile vor fi mai frecvente, cu acumulări de apă ce pot ajunge local la 10 l/mp. Vântul va avea intensificări de până la 40–50 km/h. Temperaturile maxime vor atinge 12–16 grade, iar minimele vor coborî spre 3–6 grade.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și sud-vest, valorile termice vor fi ușor mai ridicate comparativ cu restul țării. Vor fi perioade cu ploi, dar și momente de ameliorare temporară a vremii. Izolat, pot apărea descărcări electrice. Temperaturile maxime pot urca până la 18–19 grade, iar minimele vor fi în jur de 4–6 grade.

Est și Nord-Est

În est și nord-est, vremea va fi rece pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări persistente, iar ploile vor apărea local. Spre zonele mai înalte, pot apărea precipitații mixte. Temperaturile maxime se vor situa între 8 și 13 grade, iar minimele între 1 și 5 grade.

Centrul țării și zona Carpaților

În centru, vremea se răcește accentuat. Vor fi ploi, iar în zonele subcarpatice și la munte apar lapoviță și ninsoare. La altitudini de peste 1600 m va ninge și se va depune strat de zăpadă. Vântul va avea rafale puternice la munte, depășind 70–80 km/h. Temperaturile maxime vor fi între 7 și 12 grade, iar minimele pot coborî până la -2 grade în depresiuni.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi răcoroasă și instabilă. Cerul va fi mai mult noros, iar ploile vor fi prezente temporar. Vântul va sufla mai intens, accentuând senzația de frig. Temperaturile maxime vor fi în jur de 12–15 grade, iar minimele între 4 și 6 grade.

Vremea de azi în București

În București, vremea se răcește față de ziua precedentă. Cerul va fi mai mult noros și va ploua temporar, cu cantități de apă de aproximativ 10 l/mp. Vântul va sufla moderat, cu rafale de 35–40 km/h. Temperatura maximă va ajunge la 12–14 grade, iar minima va coborî la 4–5 grade.

Vremea în marile orașe din România

În marile orașe, răcirea vremii se va resimți clar, diferențele față de zilele anterioare fiind semnificative. Temperaturile scad, iar instabilitatea aduce ploi și vânt în multe zone.

La Cluj-Napoca , ziua va fi rece și mohorâtă, cu temperaturi maxime de aproximativ 9–11 grade. Cerul va fi variabil spre noros, iar ploile vor apărea trecător. Noaptea, temperaturile scad până la 1–3 grade, cu o senzație accentuată de frig.

În Timișoara, vremea va fi ceva mai blândă comparativ cu restul țării. Maximele vor ajunge la 14–16 grade, însă cerul va avea înnorări temporare și vor fi posibile ploi slabe. Minimele nocturne se vor situa în jurul valorilor de 4–6 grade.

La Iași, răcirea va fi mai pronunțată. Temperaturile maxime vor urca doar până la 10–12 grade, iar cerul va rămâne mai mult noros, cu ploi locale. Noaptea, valorile termice vor coborî spre 3–5 grade.

În Craiova, valorile termice vor fi printre cele mai ridicate din țară, atingând 17–19 grade în cursul zilei. Chiar și aici, cerul va fi variabil spre noros, cu posibile averse. Minimele se vor încadra între 5 și 6 grade.

La Constanța, influența mării aduce un aer rece și umed. Temperaturile maxime vor fi de 13–15 grade, iar vântul va sufla moderat, accentuând senzația de răcoare. Noaptea, valorile vor coborî la 5–6 grade.

În Brașov, vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă. Maximele vor ajunge la doar 7–9 grade, iar în timpul nopții temperaturile pot coborî până la -1 grad. Există condiții pentru precipitații mixte în zonele din apropiere.

