Prognoza meteo azi, 21 aprilie 2026. Ninsori în plină primăvară: vreme extremă în centrul țării și Carpați

În marile orașe din România, vremea de mâine aduce un contrast puternic față de zilele precedente: temperaturi mai scăzute, cer mai mult noros și episoade de ploaie. În special în zonele centrale și nordice, frigul va fi resimțit mai accentuat, în timp ce sud-vestul rămâne ușor mai temperat. Este o zi în care hainele groase revin în prim-plan, iar planurile în aer liber trebuie adaptate condițiilor meteo.
Prognoza Agenției Naționale de Meteorologie ne spune că vremea se răcește semnificativ la nivelul întregii țări, iar valorile termice vor coborî sub normalul perioadei, mai ales în nord, centru, est și sud-est, unde diferențele față de mediile multianuale pot ajunge la 5–8 grade. Cerul va fi predominant noros, iar ploile își vor face simțită prezența în mai multe regiuni, uneori sub formă de aversă, însoțite izolat de descărcări electrice.
La munte revin precipitațiile mixte, iar la altitudini mari se instalează din nou iarna, cu ninsoare și strat de zăpadă. Vântul va avea intensificări în mai multe zone, accentuând senzația de frig. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 19 grade, iar minimele între -2 și 6 grade, cu posibilitate de brumă spre finalul intervalului în depresiunile din nord.
În nordul și vestul țării, vremea va fi rece și schimbătoare. Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile vor apărea local, în general slabe. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări. Temperaturile maxime vor fi în jur de 10–16 grade, iar minimele vor coborî spre 0–4 grade.
În sud și sud-est, vremea va fi mai închisă și mai umedă. Cerul va fi mai mult noros, iar ploile vor fi mai frecvente, cu acumulări de apă ce pot ajunge local la 10 l/mp. Vântul va avea intensificări de până la 40–50 km/h. Temperaturile maxime vor atinge 12–16 grade, iar minimele vor coborî spre 3–6 grade.
În Oltenia și sud-vest, valorile termice vor fi ușor mai ridicate comparativ cu restul țării. Vor fi perioade cu ploi, dar și momente de ameliorare temporară a vremii. Izolat, pot apărea descărcări electrice. Temperaturile maxime pot urca până la 18–19 grade, iar minimele vor fi în jur de 4–6 grade.
În est și nord-est, vremea va fi rece pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări persistente, iar ploile vor apărea local. Spre zonele mai înalte, pot apărea precipitații mixte. Temperaturile maxime se vor situa între 8 și 13 grade, iar minimele între 1 și 5 grade.
În centru, vremea se răcește accentuat. Vor fi ploi, iar în zonele subcarpatice și la munte apar lapoviță și ninsoare. La altitudini de peste 1600 m va ninge și se va depune strat de zăpadă. Vântul va avea rafale puternice la munte, depășind 70–80 km/h. Temperaturile maxime vor fi între 7 și 12 grade, iar minimele pot coborî până la -2 grade în depresiuni.
În Dobrogea, vremea va fi răcoroasă și instabilă. Cerul va fi mai mult noros, iar ploile vor fi prezente temporar. Vântul va sufla mai intens, accentuând senzația de frig. Temperaturile maxime vor fi în jur de 12–15 grade, iar minimele între 4 și 6 grade.
În București, vremea se răcește față de ziua precedentă. Cerul va fi mai mult noros și va ploua temporar, cu cantități de apă de aproximativ 10 l/mp. Vântul va sufla moderat, cu rafale de 35–40 km/h. Temperatura maximă va ajunge la 12–14 grade, iar minima va coborî la 4–5 grade.
În marile orașe, răcirea vremii se va resimți clar, diferențele față de zilele anterioare fiind semnificative. Temperaturile scad, iar instabilitatea aduce ploi și vânt în multe zone.
