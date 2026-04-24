Prognoza meteo pentru azi, 24 aprilie 2026. Zonele din România în care temperaturile scad până la -2 grade Celsius în plină primăvară

Prognoza meteo pentru azi, 24 aprilie 2026. Temperaturile vor crește în sud și sud-est. În restul țării, vremea rămâne schimbătoare. Vântul va bate cu putere în unele zone ale României, iar precipitațiile vor fi slabe izolat, mai ales la munte. Află, în rândurile următoare, cum va fi vremea în București, Cluj, Iași sau Timișoara.
După o noapte cu înnorări temperare, ploi slabe, ceață, brumă și temperaturi minime cuprinse între -3 și 10 grade, românii se vor bucura de temperaturi mult mai ridicate.
Vești bune pentru românii care locuiesc în sudul, sud-estul și centrul României: temperaturile vor crește! În restul țării, valorile termice de vineri vor fi ca cele de joi, 23 aprilie. Cerul va fi variabil. Izolat vor fi ploi slabe și precipitații mixte la altitudini mari.
Vântul va sufla slab și moderat. Se va intensifica în timpul zilei în Maramureș, Transilvania, Moldova, în vestul și sud-vestul Olteniei. Rafalele vor sufla cu viteze în general de 40…50 km/h.
Temperaturile maxime de vineri, 24 aprilie, vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -2 grade în estul Transilvaniei și 10 grade în Constanța, pe litoralul Mării Negre. Bruma și ceața vor fi prezente izolat, dimineața și seara.
La munte, vremea va fi variabilă. Cerul va fi înnorat trecător și ANM anunță ploi slabe. La altitudini mari sunt așteptate precipitații mixte, mai ales în Carpații Orientali. Vântul va sufla cu rafale de 70…90 km/h în zonele montane înalte. Temperaturile scad treptat în funcție de altitudine. Dimineața și seara apar ceața și bruma.
Vremea din Capitală va fi blândă, cu cer variabil, senin dimineața și înnorat pe timpul zilei și seara. Vântul va sufla slab și moderat, iar ploile vor fi absente. Soarele va răsări la 06:17 și va apune la 20:11.
Temperatura maximă a zilei va fi de 20-21 de grade, iar cea minimă de 7-8 grade Celsius. La ora 06:00, temperatura prognozată va fi de 8 grade Celsius, la ora 09:00 de 11 grade, la ora 12 de 18 grade, pentru ca la orele 15:00 și 18:00 să ne bucurăm de 20 de grade. Spre seara, în jurul orei 21:00, termometrele vor înregistra 16 grade Celsius. În zonele preorășenești, temperatura va scădea cu 4 grade Celsius.
„În intervalul 22 aprilie, ora 10 – 24 aprilie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru vreme rece și intensificări ale vântului”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.
CITEȘTE ȘI:
32 de județe din România, lovite de vânt sever. Fenomene meteo extreme, anunțate de ANM