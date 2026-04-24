Prognoza meteo pentru azi, 24 aprilie 2026. Zonele din România în care temperaturile scad până la -2 grade Celsius în plină primăvară

Prognoza meteo pentru azi, 24 aprilie 2026. Temperaturile vor crește în sud și sud-est. În restul țării, vremea rămâne schimbătoare. Vântul va bate cu putere în unele zone ale României, iar precipitațiile vor fi slabe izolat, mai ales la munte. Află, în rândurile următoare, cum va fi vremea în București, Cluj, Iași sau Timișoara.

După o noapte cu înnorări temperare, ploi slabe, ceață, brumă și temperaturi minime cuprinse între -3 și 10 grade, românii se vor bucura de temperaturi mult mai ridicate.

Vremea de azi în România

Vești bune pentru românii care locuiesc în sudul, sud-estul și centrul României: temperaturile vor crește! În restul țării, valorile termice de vineri vor fi ca cele de joi, 23 aprilie. Cerul va fi variabil. Izolat vor fi ploi slabe și precipitații mixte la altitudini mari.

Vântul va sufla slab și moderat. Se va intensifica în timpul zilei în Maramureș, Transilvania, Moldova, în vestul și sud-vestul Olteniei. Rafalele vor sufla cu viteze în general de 40…50 km/h.

Temperaturile maxime de vineri, 24 aprilie, vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -2 grade în estul Transilvaniei și 10 grade în Constanța, pe litoralul Mării Negre. Bruma și ceața vor fi prezente izolat, dimineața și seara.

Vremea de azi la munte

La munte, vremea va fi variabilă. Cerul va fi înnorat trecător și ANM anunță ploi slabe. La altitudini mari sunt așteptate precipitații mixte, mai ales în Carpații Orientali. Vântul va sufla cu rafale de 70…90 km/h în zonele montane înalte. Temperaturile scad treptat în funcție de altitudine. Dimineața și seara apar ceața și bruma.

Vremea de azi în București

Vremea din Capitală va fi blândă, cu cer variabil, senin dimineața și înnorat pe timpul zilei și seara. Vântul va sufla slab și moderat, iar ploile vor fi absente. Soarele va răsări la 06:17 și va apune la 20:11.

Temperatura maximă a zilei va fi de 20-21 de grade, iar cea minimă de 7-8 grade Celsius. La ora 06:00, temperatura prognozată va fi de 8 grade Celsius, la ora 09:00 de 11 grade, la ora 12 de 18 grade, pentru ca la orele 15:00 și 18:00 să ne bucurăm de 20 de grade. Spre seara, în jurul orei 21:00, termometrele vor înregistra 16 grade Celsius. În zonele preorășenești, temperatura va scădea cu 4 grade Celsius.

„În intervalul 22 aprilie, ora 10 – 24 aprilie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru vreme rece și intensificări ale vântului”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

Vremea de azi în marile orașe

În Cluj-Napoca , cerul va fi noros. Temperatura maximă va atinge 15 grade, iar cea minimă coboară până la 5 grade Celsius. Temperatura la ora 06:00 va fi de 6 grade, iar la ora 21:00 de 11 grade. Vântul va sufla slab și moderat, dar nu sunt șanse de precipitații. Soarele va răsări la 06:23 și va apune la 20:25.

La Timișoara , sunt posibile ploi pe alocuri, cu precipitații de 0,1 mm. Temperatura maximă de azi va fi de 15-16 grade Celsius, iar cea minimă de 6 grade. La ora 06:00, termometrele vor arăta 7 grade și la ora 21:00 vor arăta 16 grade. Vântul va sufla cu rafale de 13 km/h, iar soarele va răsări la 06:34 și va apune la 20:33.

La Iași , cerul va fi mai mult noros. Temperatura maximă a zilei va fi de 11-12 grade și cea minimă de 5 grade Celsius. La ora 06:00, termometrele vor arăta 7 grade, iar la ora 21:00 vor arăta 11 grade Celsius. Vântul va sufla cu 28 de km/h. Soarele va răsări la 06:05 și va apune la 20:11.

La Craiova , temperatura maximă va fi de 18-19 grade Celsius, cu cer însorit. Minima va fi de 6 grade Celsius, cu 7 grade la ora 06:00 dimineața și 15 grade la ora 21:00. Vântul va fi mai puternic și va atinge 25 km/h. Soarele va răsări azi la 06:26 și va apune la 20:20.

La Constanța , cerul va fi acoperit și vremea mai rece decât ieri. Temperatura maximă a zilei va atinge 13 grade Celsius, iar cea minimă 10 grade. La ora 06:00, termometrele vor arăta 11 grade, iar la ora 21:00 vor arăta 14 grade. Vântul va depăși rafale de 22 de km/h, iar soarele va răsări la 06:07 și va apune la 20:00.

La Brașov, soarele va sta mai mult ascuns în nori. Sunt posibile ploi pe alocuri. Temperatura maximă a zilei va fi de 10-11 grade Celsius, iar cea minimă de 3 grade. La ora 06:00, termometrele vor arăta 5 grade, iar la ora 21:00 vor arăta 11 grade Celsius. Vântul va sufla cu rafale de 26 km/h. Soarele va răsări azi la 06:17 și va apune la 20:15.

