Acasă » Știri » Banc de weekend | Motiv de mare gelozie

Banc de weekend | Motiv de mare gelozie

De: Andreea Stăncescu 24/04/2026 | 20:25
Banc de weekend | Motiv de mare gelozie
Bancul care îți va aduce zâmbetul pe buze

Ne ptutem considera deja în weekend, moment ideal pentru o pauză și pentru relaxare. Bancurile îți vor schimba starea în bine și te vor face să ai zile perfecte.

– Ce ai, fato, de ești așa supărată?
– Am fost la restaurant și l- am văzut pe iubitul meu cu alta la masă.
– Şi i-ai făcut scandal?
– Nu am putut, că eram cu soţul. Dar n-am mai putut şi i-am făcut scandal soţului.

Alte bancuri amuzante

Judecatorul intreabă martorul la proces:
– La ce distanță v-ați aflat de locul accidentului?
– La 6 metri și 75 de centimetri.
– Si cum de știți așa de exact?
– Când am văzut accidentul, mi-am dat seama pe loc că voi fi intrebat la proces de vreun tampit și am măsurat…

Erau trei câini care voiau să dea la facultate.
Vine alt câine:
– Bă, unde mergeți?
– Să dăm Ia facultate!
– Da?! Unde?!
– Eu Ia medicină.
– Păi de ce?
– Acolo e un os de ros!
– Iar eu la drept. Acolo e de lătrat!
– Bun, și tu?!
– Eu Ia Poli.
– De ce tocmai acolo?
– Acolo e viață de câine!

– Astă vară, văd pe unul cu loz în plic, povestea un pescar, bag mâna în borcan şi trag: 5000 de lei. Mai trag: 10000 de lei. Trag iarăşi: 50000 de lei. Trag din nou…
– Ce doriţi să comandaţi, domnilor? îl întrerupse ospătarul.
– Păi, câte cinci mici de căciulă şi două butelii de Murfatlar.
Ospătarul plecă să aducă ce i se comandase şi pescarul nostru reluă:
– Ei, și unde rămăseserăm?
– Ai tras din nou și…
– Da, am tras din nou… şi ce credeţi? Un ditamai balaur de crap de vreo 12 kg.
– Cum?! Din borcan?
– Care borcan?
– Cum care borcan?… De la loz în plic.
– Care loz în plic, măi fraţilor?
– Lozul cu noroc! De 5000 lei, de 10000 lei, de 50000 lei.
– Care noroc, care lei? Ei uite, vezi? Asta vă strică pe voi. Sunteți invidioşi și vă place să şi exageraţi…

 

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Locația de vis unde Dorian Popa și Andreea au făcut petrecerea de nuntă. Mirii au avut parte de un ...
Locația de vis unde Dorian Popa și Andreea au făcut petrecerea de nuntă. Mirii au avut parte de un decor de poveste
Cum i s-a schimbat viața lui Carmen Șerban după diagnosticul crunt: ”Doctorii m-au trimis la Dumnezeu”
Cum i s-a schimbat viața lui Carmen Șerban după diagnosticul crunt: ”Doctorii m-au trimis la Dumnezeu”
Valerie Lungu a refuzat să-și ajute mama, după ce a fost implicată într-un accident grav: ”M-a ...
Valerie Lungu a refuzat să-și ajute mama, după ce a fost implicată într-un accident grav: ”M-a trimis acasă cu un taxi”
Influenceriță celebră, găsită moartă pe o plajă din Brazilia! Avea doar 36 de ani
Influenceriță celebră, găsită moartă pe o plajă din Brazilia! Avea doar 36 de ani
Andrei Chiliman, la pas cu nepoțica! Imagini rare cu fostul primar al Sectorului 1
Andrei Chiliman, la pas cu nepoțica! Imagini rare cu fostul primar al Sectorului 1
Primele imagini cu soția lui Dorian Popa în rochie de mireasă. Ema Uta a machiat-o pe Andreea!
Primele imagini cu soția lui Dorian Popa în rochie de mireasă. Ema Uta a machiat-o pe Andreea!
Vezi toate știrile