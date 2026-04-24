Banc de weekend | Motiv de mare gelozie

Ne ptutem considera deja în weekend, moment ideal pentru o pauză și pentru relaxare. Bancurile îți vor schimba starea în bine și te vor face să ai zile perfecte.

– Ce ai, fato, de ești așa supărată?

– Am fost la restaurant și l- am văzut pe iubitul meu cu alta la masă.

– Şi i-ai făcut scandal?

– Nu am putut, că eram cu soţul. Dar n-am mai putut şi i-am făcut scandal soţului.

Alte bancuri amuzante

Judecatorul intreabă martorul la proces:

– La ce distanță v-ați aflat de locul accidentului?

– La 6 metri și 75 de centimetri.

– Si cum de știți așa de exact?

– Când am văzut accidentul, mi-am dat seama pe loc că voi fi intrebat la proces de vreun tampit și am măsurat…

Erau trei câini care voiau să dea la facultate.

Vine alt câine:

– Bă, unde mergeți?

– Să dăm Ia facultate!

– Da?! Unde?!

– Eu Ia medicină.

– Păi de ce?

– Acolo e un os de ros!

– Iar eu la drept. Acolo e de lătrat!

– Bun, și tu?!

– Eu Ia Poli.

– De ce tocmai acolo?

– Acolo e viață de câine!

– Astă vară, văd pe unul cu loz în plic, povestea un pescar, bag mâna în borcan şi trag: 5000 de lei. Mai trag: 10000 de lei. Trag iarăşi: 50000 de lei. Trag din nou…

– Ce doriţi să comandaţi, domnilor? îl întrerupse ospătarul.

– Păi, câte cinci mici de căciulă şi două butelii de Murfatlar.

Ospătarul plecă să aducă ce i se comandase şi pescarul nostru reluă:

– Ei, și unde rămăseserăm?

– Ai tras din nou și…

– Da, am tras din nou… şi ce credeţi? Un ditamai balaur de crap de vreo 12 kg.

– Cum?! Din borcan?

– Care borcan?

– Cum care borcan?… De la loz în plic.

– Care loz în plic, măi fraţilor?

– Lozul cu noroc! De 5000 lei, de 10000 lei, de 50000 lei.

– Care noroc, care lei? Ei uite, vezi? Asta vă strică pe voi. Sunteți invidioşi și vă place să şi exageraţi…

