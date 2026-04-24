BANC | Bulă, psihiatrul și senzațiile tari

Bulă se duce la psihiatru și se plânge că suferă de lipsa senzațiilor tari. Psihiatrul caută soluții:

– Bulă, încearcă să mergi cu mașina cu viteză foarte mare.

– Așa merg de obicei, nimic nou.

– Atunci, încearcă să mergi într-o călătorie cu submarinul.

– Domnule doctor, armata am făcut-o la submarine.

– Bulă, ia-ți o amantă, și asta chiar o să meargă!

– Doctore, deja am trei! Ce mă fac?

– Ei, atunci este simplu: spune-i nevestei de ele!

Două animale se întâlnesc în pădure și merg o bucată de drum împreună.

Un animal îl întreabă celălalt:

– Tu ce fel de animal ești de fapt?

– Eu sunt câine lup!

– Cum așa?

– Păi tata a fost lup și mama cățea! Simplu, nu?

– Si tu, intreabă cainele lup, tu ce ești?

– Eu sunt urs furnicar!

– Hai du-te de-aici că nu te cred!!!

Un deținut care furase 10 kg de aur, pe care nu îl găsise Poliția, îi scrie soției:

– Dragă, în grădina din spatele casei nu săpa, că știi tu de ce.

Poliția îi citește scrisoarea, vine cu utilaje și sapă toată grădina. Nu găsesc nimic.

A doua zi, deținutul îi scrie din nou soției:

– Dragă, acum poți să plantezi roșiile.

Un tată îi explică fiului de 8 ani de ce nu mai merg cu mașina la mare:

– Tată, da’ de ce mergem cu trenul anul ăsta?

– Fiule, benzina s-a scumpit atât de tare că e mai ieftin să ne mutăm la mare decât să facem dus-întors.

Un tip la un bar, mort de beat, cu paharul în față, plângea de rupea pământul.

Văzându-l așa de dezamăgit, barmanul îl întreabă:

– Dar ce s-a întâmplat?

– Păi, acum trei luni a murit mama și mi-a lăsat 10.000$…

– Condoleanțele mele…

– Acum două luni a murit tata și mi-a lăsat 25.000$…

– Îmi pare rău, domnule, foarte rău…

– Luna trecută a murit frate-meu și mi-a lăsat 50.000$…

– Vai, trei persoane dragi în așa scurt timp…

– Și luna asta nu mai pică nimic… nimic… fir-ar să fie…

CITEŞTE ŞI: BANC | O tipă se îmbolnăvește și este internată la spital

BANCUL ZILEI | Când stau rău cu banii, cu adevărat?