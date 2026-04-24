BANC | Bulă, psihiatrul și senzațiile tari

Săptămâna este pe terminate, şi ce modalitate mai bună de a aştepta weekendul există decât cu o porţie de râs? De aceea, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc excepţional care cu siguranţă îţi va aduce zâmbetul pe buze.
Bulă se duce la psihiatru și se plânge că suferă de lipsa senzațiilor tari. Psihiatrul caută soluții:
– Bulă, încearcă să mergi cu mașina cu viteză foarte mare.
– Așa merg de obicei, nimic nou.
– Atunci, încearcă să mergi într-o călătorie cu submarinul.
– Domnule doctor, armata am făcut-o la submarine.
– Bulă, ia-ți o amantă, și asta chiar o să meargă!
– Doctore, deja am trei! Ce mă fac?
– Ei, atunci este simplu: spune-i nevestei de ele!
Două animale se întâlnesc în pădure și merg o bucată de drum împreună.
Un animal îl întreabă celălalt:
– Tu ce fel de animal ești de fapt?
– Eu sunt câine lup!
– Cum așa?
– Păi tata a fost lup și mama cățea! Simplu, nu?
– Si tu, intreabă cainele lup, tu ce ești?
– Eu sunt urs furnicar!
– Hai du-te de-aici că nu te cred!!!
Un deținut care furase 10 kg de aur, pe care nu îl găsise Poliția, îi scrie soției:
– Dragă, în grădina din spatele casei nu săpa, că știi tu de ce.
Poliția îi citește scrisoarea, vine cu utilaje și sapă toată grădina. Nu găsesc nimic.
A doua zi, deținutul îi scrie din nou soției:
– Dragă, acum poți să plantezi roșiile.
Un tată îi explică fiului de 8 ani de ce nu mai merg cu mașina la mare:
– Tată, da’ de ce mergem cu trenul anul ăsta?
– Fiule, benzina s-a scumpit atât de tare că e mai ieftin să ne mutăm la mare decât să facem dus-întors.
Un tip la un bar, mort de beat, cu paharul în față, plângea de rupea pământul.
Văzându-l așa de dezamăgit, barmanul îl întreabă:
– Dar ce s-a întâmplat?
– Păi, acum trei luni a murit mama și mi-a lăsat 10.000$…
– Condoleanțele mele…
– Acum două luni a murit tata și mi-a lăsat 25.000$…
– Îmi pare rău, domnule, foarte rău…
– Luna trecută a murit frate-meu și mi-a lăsat 50.000$…
– Vai, trei persoane dragi în așa scurt timp…
– Și luna asta nu mai pică nimic… nimic… fir-ar să fie…
