Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Rapperul D4vd a fost pus sub acuzare pentru omor calificat. Ce pedeapsă riscă

De: Daniel Matei 21/04/2026 | 13:03
Cântărețul american D4vd, pe numele său real David Burke, a pledat nevinovat în fața instanței într-un caz care a șocat opinia publică din Statele Unite, după ce a fost acuzat de uciderea unei adolescente de 14 ani.

Artistul, în vârstă de 21 de ani, este acuzat de omor calificat în cazul morții lui Celeste Rivas Hernandez, al cărei cadavru a fost descoperit anul trecut într-o mașină care îi aparținea acestuia. Procurorii susțin că trupul fetei a fost găsit în stare avansată de descompunere, după ce vehiculul a fost abandonat și ulterior ridicat de autorități, scrie Yahoo.

Potrivit anchetatorilor, cazul este unul extrem de grav, fiind însoțit de mai multe capete de acuzare, inclusiv abuz asupra unui minor. De asemenea, procurorii susțin că între artist și victimă ar fi existat o relație ilegală, iar crima ar fi fost comisă pentru a preveni dezvăluirea acesteia. D4vd ar fi considerat că, dacă relația ar fi ieșit la lumină, cariera sa ar fi putut avea de suferit.

D4vd riscă pedeapsa cu moartea

Faptele ar fi avut loc în 2025, însă cazul a ieșit la iveală abia după descoperirea macabră din luna septembrie a aceluiași an. Ancheta s-a desfășurat pe parcursul mai multor luni, iar artistul a fost arestat abia în aprilie 2026, în urma unei investigații complexe.

În fața judecătorilor din Los Angeles, D4vd a respins toate acuzațiile și a pledat nevinovat. Avocații săi susțin că acesta nu este responsabil pentru moartea adolescentei și că probele vor demonstra nevinovăția sa. Artistul este, în prezent, reținut fără posibilitatea de eliberare pe cauțiune, iar procurorii analizează inclusiv posibilitatea solicitării pedepsei capitale, în funcție de evoluția procesului.

Ancheta privind decesul a fost oficial secretă, însă existența ei a fost dezvăluită în februarie, când mama, tatăl și fratele lui D4vd au contestat, într-o instanță din Texas, citațiile prin care li se cerea să depună mărturie. Cauza morții nu a fost făcută publică, iar poliția a obținut cu succes blocarea divulgării detaliilor autopsiei.

Avocații cântărețului au insistat că acesta este nevinovat, într-un comunicat emis după arestarea sa, joi, la o locuință din Hollywood.

„Să fie clar: probele reale din acest caz vor arăta că David Burke nu a ucis-o pe Celeste Rivas Hernandez și nu el a fost cel care a provocat moartea acesteia”, au transmis avocații.

