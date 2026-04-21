CEO-ul McDonald’s, pus la zid după ce a gustat dintr-un burger și s-a strâmbat în fața camerei. Clipul viral l-a făcut ținta ironiilor pe internet

Directorul executiv al McDonald’s, Chris Kempczinski, a reacționat după valul de critici stârnit de un videoclip viral în care gusta noul burger „Big Arch” al companiei.

Clipul, postat pe rețelele sociale, a strâns milioane de vizualizări, dar a atras și numeroase comentarii negative, utilizatorii ironizând stilul său rigid, lipsa de naturalețe și faptul că a luat o mușcătură foarte mică, descriind produsul într-un limbaj corporatist.

Într-un interviu acordat The Wall Street Journal, Kempczinski a abordat situația într-un ton autoironic, spunând că maniera sa stângace ar fi un efect al educației primite de la mama sa, care l-a învățat să nu vorbească cu gura plină. Însă el s-a și amuzat de criticile primite pe internet, subliniind că momente de acest fel sunt aproape imposibil de evitat în această eră în care totul se întâmplă în mediul online, iar imaginile apar peste tot în doar câteva secunde.

„Dau vina pe mama mea pentru tot, pentru că ea mi-a spus: «Nu vorbi cu gura plină». Și cred că, probabil, în cazul acela ar fi trebuit pur și simplu să spun: «Știi ceva? La naiba cu asta. O să vorbesc cu gura plină»”, a declarat el în interviu.

CEO-ul McDonald’s, viral după gafa cu burgerul

În clipul postat pe 4 februarie, Kempczinski a gustat noul burger Big Arch de la McDonald’s, spre nemulțumirea utilizatorilor de pe internet.

Utilizatorii rețelelor sociale s-au concentrat asupra limbajului său corporal rigid, observând cât de mică a fost mușcătura pe care a luat-o, faptul că a numit în mod repetat burgerul un „produs” și că nu părea să mestece sau să se bucure de gust. Postarea a fost vizualizată de peste 16 milioane de ori.

El a spus că a aflat pentru prima dată că videoclipul său a stârnit reacții negative de la unul dintre copiii săi, care l-a sunat să-i spună: „Tată, ai devenit viral, și nu într-un mod bun.”

Dar Kempczinski a primit criticile cu calm, spunând că viralizarea clipului a atras mai multă atenție asupra burgerului Big Arch. El a adăugat că, în economia creatorilor de conținut, consumatorii interacționează cu brandurile într-un mod mai dinamic și joacă un rol egal în modelarea imaginii unui brand, alături de brandul însuși.

„Ideea că poți controla totul… nu asta este lumea în care trăim”, a spus el.

Clipul postat atunci de CEO-ul McDonald’s a devenit ținta ironiilor în mediul online. Utilizatorii de pe rețelele de socializare au început, de asemenea, să se întrebe dacă Kempczinski a terminat burgerul, așa cum a spus că va face în videoclip.

„Asta pare aproape distopic. Se comportă ca și cum i-ar fi frică de el”, a scris un utilizator. „Pur și simplu pare incredibil de ciudat, mă face să mă întreb dacă să mai mănânc de la McDonald’s”, a spus altcineva.

Mai mult, rețelele sociale s-au umplut de clipuri în care utilizatorii îl imită pe Kempczinski, spre amuzamentul multora.

