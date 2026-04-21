CEO-ul McDonald’s, criticat din nou după ce a gafat cu un burger: „Mușcătura din nugget a fost și mai rea”

De: Irina Maria Daniela 21/04/2026 | 11:22
CEO-ul McDonald’s, criticat din nou după ce a mâncat nuggets. Sursa foto: colaj CANCAN.ro

CEO-ul McDonald’s, Chris Kempczinski, a devenit viral după ce s-a filmat în timp ce consumă produsele restaurantelor de tip fast-food pe care le conduce. După ce a fost vizibil deranjat în timp ce mușca timid dintr-un burger, acum a venit rândul să fie ironizat după ce a mâncat nuggets în fața camerei. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Lanțul ironiilor din mediul online la adresa lui Chris Kempczinski a pornit după ce acesta a făcut o recenzie video a unui burger produs de McDonald’s. În imaginile video, acesta pare total stânjenit de faptul că trebuie să mănânce din produsul alimentar pe care îl vinde la milioane de clienți în fiecare zi, la nivel global.

CEO-ul McDonald’s, criticat după ce a mâncat un burger

În prima filmare, Chris Kempczinski s-a filmat în timp de gusta dintr-un Big Arch, un burger consistent cu două chiftele, trei felii de brânză și ceapă crocantă, alături de castraveți murați, ceapă tăiată fin și salată.

„Doamne! Dumnezeule, este un burger mare”, a spus el în videoclipul vizionat de milioane de utilizatori de pe Instagram.

În ciuda faptului că părea vesel și încântat în clip, CEO-ul a mușcat foarte puțin din produsul său și apoi a părut incomod, în timp ce mesteca timid în fața camerei.

„Este atât de bun. Doar McDonald’s ar putea face acest tip de burger, dar, în același timp, nu seamănă cu nimic altceva din meniul nostru. Este un produs delicios”, a spus Kempczinski.

CEO-ul McDonald’s a gafat și cu nuggets

 

Într-o încercare publică de a salva momentul rușinos al burgerului, Chris Kempczinski a fost invitat în cadrul unui interviu oferit publicației The Wall Street Journal, în luna aprilie. Alături de jurnalistul Tim Higgins, CEO-ul McDonald’s a comentat clipul video viral în care consumă burgerul Big Arch.

„M-a sunat unul dintre copii și mi-a spus: «Tată, ai devenit viral și nu într-un mod bun»”, a povestit CEO-ul.

În timpul interviului, acesta a ales să consume un nou produs comercializat de lanțul de restaurante fast-food – McNuggets. Este vorba de mici bucățele de pui care, în general, sunt considerate o gustare și în România sunt preferate de copii.

„Abia aștept să iau o mușcătură zdravănă din acest nugget de pui”, a spus CEO-ul, înainte de a mânca celebrul McNugget al companiei.

„Este puțin ciudat să ne uităm unii la alții cum mâncăm”, a răspuns Higgins.

„Imaginează-ți cum m-am simțit eu”, a glumit Kempczinski.

Internauții l-au taxat aspru din nou

Din păcate, imaginile nu i-au convins nici de această dată pe internauți că CEO-ul Chris Kempczinski mănâncă cu plăcere produsele companiei pe care o conduce. Aceștia au lăsat mai multe comentarii pe pagina de Instagram a sursei citate, unde susțin în continuare că Kempczinski nu pare deloc încântat că mănâncă produse de la McDonald’s.

„Mușcătura din nugget a fost mai rea decât cea din burger”, a spus o persoană.

„Chiar și mușcătura din nugget pare făcută doar ca să enerveze lumea”, a observat un alt utilizator.

O altă persoană a glumit: „Putem să nu-l mai vedem niciodată, vă rog?”

„Încă pare că nu vrea să mănânce propriile «produse»”, a scris un utilizator nemulțumit.

„De ce continuă să-l tot aducă în fața camerelor?”, a comentat altcineva.

