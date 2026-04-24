De: Daniel Matei 24/04/2026 | 16:01
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer de prostată în stadiu incipient și a urmat un tratament în secret, afirmând că în prezent este complet vindecat.

Anunțul a fost făcut public în cadrul raportului său medical anual, după ce informația fusese ținută departe de ochii publicului timp de mai multe luni. Potrivit detaliilor prezentate, tumora a fost descoperită în urma unui control de rutină, la scurt timp după o intervenție chirurgicală efectuată la finalul anului 2024 pentru o afecțiune benignă a prostatei, potrivit The Sun.

„Vreau să împărtășesc cu voi trei lucruri:

1 – Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt sănătos.

2 – Sunt într-o formă fizică excelentă.

3 – Am avut o problemă minoră la prostată, care a fost tratată complet. Slavă Domnului, este de domeniul trecutului. Acum un an și jumătate, am fost supus unei intervenții chirurgicale reușite pentru o prostată mărită benign, iar de atunci sunt monitorizat medical în mod regulat. La ultimul control, a fost descoperită o mică leziune de mai puțin de un centimetru la nivelul prostatei. În urma investigațiilor, s-a dovedit a fi un stadiu foarte incipient al unei tumori maligne, fără nicio răspândire sau metastaze”, a transmis Netanyahu pe X.

Netanyahu a adăugat că medicii l-au asigurat că boala este frecventă în rândul bărbaților în vârstă și i-au prezentat două opțiuni. Premierului i s-a spus că poate să trăiască cu această formă de cancer, monitorizând-o astfel încât să rămână sub control, sau să îndepărteze chirurgical tumora.

„Când primesc la timp informații despre un potențial pericol, vreau să acționez imediat. Acest lucru este valabil atât la nivel național, cât și la nivel personal. Asta am făcut. Am urmat un tratament țintit, care a eliminat problema fără să lase nicio urmă. Am trecut prin câteva ședințe scurte de tratament, am citit o carte și mi-am continuat activitatea. Leziunea a dispărut complet. Slavă Domnului, am trecut și peste asta. Le mulțumesc medicilor și echipelor medicale extraordinare de la Spitalul Hadassah din Ierusalim. De la voi, cetățenii Israelului, am o singură rugăminte: aveți grijă de sănătatea voastră. Faceți controale și urmați indicațiile medicilor”, a mai spus el.

Un raport medical anual al Biroului Prim-ministrului a arătat că, la vârsta de 75 de ani, Netanyahu a fost supus pentru prima dată unei intervenții chirurgicale pe 29 decembrie 2024. Specialiștii au tratat cu succes hiperplazia benignă de prostată, fără complicații, iar Netanyahu a fost plasat sub monitorizare.

Un RMN de rutină a indicat apariția unei leziuni de mai puțin de un milimetru la nivelul prostatei și a confirmat prezența unui cancer de prostată în stadiu incipient. Benjamin Netanyahu a urmat un tratament de radioterapie sub supravegherea profesorului Aharon Popovzer, directorul Institutului Sharett din cadrul Spitalului Hadassah.

