Ritualul secret al lui Carmen Șerban. Așa alungă energiile negative: „Mă curăță de tot ce e rău”

Carmen Șerban este una dintre cele mai longevive artiste de la noi și a reușit să se mențină în inimile fanilor de-a lungul timpului. Cântăreața a trecut prin perioade dificile, dar nu a renunțat și ne-a mărturisit ritualul ei pentru a se curăța de tot ce este negativ. Pentru CANCAN.RO, aceasta a vorbit despre modul în care alungă tot răul din viața ei și le-a oferit un sfat tuturor celor care o iubesc.

Ritualul secret al lui Carmen Șerban

În filmarea în care se poate vedea marea, artista ne-a mărturisit că apa este foarte importantă și ne ajută să ne eliberăm de toate aspectele negative din viața noastră. Carmen Șerban a dezvăluit și fraza pe care trebuie să o spunem pentru a completa ritualul, dar și elementele care sunt necesare pe lângă.

„Acolo este marea. Eu acum mă duc să-mi bag picioarele în apă și să-mi fac o curățare, așa că, doamne, doamne! Să mă eliberez de toate în care am călcat vreodată. Faceți și voi la fel. Dacă nu sunteți la mare, un lighean cu apă cu sare Himalaya sau grunjoasă din aia cu care se pun murăturile și spălați-vă bine pe picioare, puneți și un pic de mir sau tămâie aprindeți și o lumânărică și spuneți: Lumină pentru sufletul meu, cum mă cheamă, Georgeta Carmen, și pe voi cum vă cheamă și spuneți, dizolv în lumina Lui Hristos și prin apa asta sărată mă spăl, sarea mă curăță, apa mă spală de toate vrăjile, farmecele, spurcăciunilediavolești, de toate frustrările, răutățile, de toată invidia oamenilor și de invidia mea către alții și de tot ce e rău și nu îmi priește și nu îmi e de folos în această viață.”, a spus Carmen Șerban.

La final, ea le-a oferit un sfat oamenilor: să facă ce simtă, fără să țină cont dacă vor fi judecați de alte persoane.

„Să fim mai buni, să fim mai înțelepți. Să fim, pur și simplu, fără răutate, asta ar fi extraordinar și să nu ne mai pese de gura lumii. Gura lumii ne determină să facem așa, că așa îi place la lumii, așa, că așa le place la oameni. Nu! Faceți-vă oameni buni, ce vă place mult din tot sufletul. Mie acum îmi place să mă duc la mare și să îmi spăl picioarele cu apa Lui Dumnezeu.”, a mai spus artista.

