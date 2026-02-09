Cum arată noua locuință a lui Carmen Șerban. Artista și-a amenajat singură camerele

Carmen Șerban și-a amenajat singură locuința, ocupându-se personal de fiecare detaliu, de la compartimentare până la decor. Rezultatul este o casă care îi reflectă perfect stilul și personalitatea. Cum arată fiecare cameră a artistei!

Locuința lui Carmen Șerban impresionează printr-un design puternic personalizat, care reflectă stilul ei nonconformist și pasiunea pentru detalii îndrăznețe. Artista s-a implicat direct în amenajarea casei, alegând fiecare element astfel încât spațiul să fie perfect adaptat personalității sale. Mobilierul și decorațiunile sunt realizate pe comandă, iar paleta cromatică este dominată de roșu, negru și auriu.

Un detaliu aparte îl reprezintă caloriferele vopsite în roșu, integrate armonios în decor, semn că artista nu a făcut niciun compromis în privința esteticii. Bucătăria este spațioasă și modernă, un loc în care designul spectaculos se îmbină cu funcționalitatea.

Carmen Șerban păstrează „un colț al amintirilor”

În casă există și un colț dedicat amintirilor, unde se regăsesc fotografii de familie și imagini din copilăria și cariera artistei. Acest spațiu are o încărcătură emoțională puternică și aduce un contrast plăcut cu decorul extravagant. De asemenea, Carmen Șerban a amenajat un mic altar cu icoane și obiecte religioase, care reflectă latura sa spirituală și nevoia de liniște interioară.

„E familia mea, cu caseta în mână, cu mama, pe bunica din partea mamei cu bunic din partea tatălui (…) Mi-am făcut un colț pentru sufletul meu, am făcut niște tablouri la comandă de curând (…) Împreună cu nepotul meu am făcut, noi ținem foarte mult la unele chestii (…) În 2021 am cumpărat-o și la sfârșitul lui 2022 am reușit să o termin, că a durat un an. Aici am niște icoane (…) Gătesc foarte des, chiar gătesc (…) Și masa mi-am făcut-o la comandă, totul e făcut la comandă (…) Am stat opt luni fără calorifer”, a spus Carmen Șerban, în cadrul unei emisiuni TV.

Dormitorul și dressingul păstrează aceeași linie elegantă, fiind generoase ca dimensiune și atent organizate. În dressing sunt expuse și premiile obținute de-a lungul carierei. Un alt obiect care atrage imediat privirea este pianul roșu, o piesă spectaculoasă ce completează perfect energia vibrantă a locuinței.

