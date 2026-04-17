Cum arată bolidul de 50.000 de euro al lui Carmen Șerban: ”Să-mi trăiască bârfitorii”

Carmen Șerban a făcut o achiziție importantă pentru ea. Cântăreața are o carieră în industria muzicală de mulți ani și se bucurăde mult succes. De-a lungul anilor, a demonstrat că își canalizează energia spre carieră și spre lucrurile care îi aduc satisfacție, alegând să ignore bârfele și comentariile negative, iar pentru a se recompensa și-a cumpărat un bolid de lux, al cărui preț ajunge la mii de euro.

Carmen Șerban este prezentă pe rețelele de socializare și le arată urmăritorilor numeroase momente din viața sa personală. Recent, artista și-a făcut o achiziție importantă: o mașină de lux, în valoare de peste 50.000 de euro. Momentul nu a trecut neobservat, fiind împărtășit cu urmăritorii săi printr-un videoclip postat pe rețelele sociale. Clipul nu a fost doar o simplă prezentare a noii achiziții, ci a avut și un mesaj subtil pentru cei care au criticat-o de-a lungul timpului.

Pe fundalul imaginilor în care își prezintă noul autoturism, se aude o piesă din repertoriul său, ale cărei versuri transmit ideea că succesul ei este, într-o anumită măsură, alimentat chiar de atenția primită din partea celor care o vorbesc de rău. Mesajul a fost interpretat de mulți ca o reacție ironică la adresa celor care au judecat-o sau au comentat negativ.

Prin această apariție, Carmen Șerban arată încă o dată că preferă să răspundă criticilor prin realizări și atitudine, nu prin conflicte directe. În loc să se lase afectată de răutăți, artista își transformă experiențele în motivație, continuând să își construiască imaginea și cariera în propriul stil.

„Să mi trăiască bârfitorii/ei și cu tot neamul lor

Am reclamă gratuită datorită bârfelor

V-am văzut fețele, v-am auzit vorbele

De atâta invidie v-ați tăia și venele.”, sunt versurile melodiei.

