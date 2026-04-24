Moarte suspectă a unei concurente la Miss. Iubitul, arestat pentru femicid, s-a sinucis în detenție

Moartea Anei Luiza Mateus, candidată la Miss Cosmo Brazilia 2026, a provocat un val de reacții în Brazilia, după ce tânăra de 29 de ani a fost găsită fără viață în urma unei căderi de la etajul 13 al apartamentului său din Rio de Janeiro. Partenerul ei a fost reținut inițial sub acuzația de femicid, însă ulterior s-a sinucis în arest, complicând investigația aflată în desfășurare.

Tragedia a avut loc în cartierul Barra da Tijuca, o zonă cunoscută din partea de sud-vest a orașului. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, poliția a fost chemată în dimineața zilei de 22 aprilie pentru a verifica o sesizare privind violență psihologică. La sosire, agenții au găsit trupul neînsuflețit al tinerei în zona de serviciu a clădirii.

Moarte suspectă a unei concurente la Miss

Anchetatorii au izolat imediat perimetrul și au început cercetările, cazul fiind preluat de Divizia de Omucideri. Primele date indică faptul că în apartament avusese loc un conflict domestic înaintea incidentului fatal.

Vecinii au relatat că între Ana Luiza Mateus și soțul ei avusese loc o ceartă încă din ziua precedentă. Bărbatul ar fi părăsit locuința, revenind în jurul orei 4:30 dimineața, moment după care tensiunile ar fi continuat. Aproximativ o oră mai târziu, locatarii au auzit zgomotul unei căderi, iar corpul tinerei a fost descoperit la scurt timp.

Iubitul, arestat pentru femicid, s-a sinucis în detenție

Partenerul victimei, în vârstă de 31 de ani, a fost reținut în flagrant și acuzat preliminar de femicid. Ulterior, acesta a fost transferat în arest preventiv, unde, potrivit autorităților, s-a sinucis în timpul nopții. Cei doi erau căsătoriți de aproximativ trei luni, iar moartea suspectului îngreunează stabilirea exactă a circumstanțelor tragediei.

Ana Luiza Mateus era psiholog și activa în paralel în modelling. Urma să reprezinte statul Bahia la Miss Cosmo Brazilia 2026 și era considerată una dintre participantele cu potențial ridicat. Organizatorii concursului au transmis un mesaj de condoleanțe și au subliniat gravitatea fenomenului violenței împotriva femeilor.

Cazul a generat reacții puternice în spațiul public, readucând în atenție problema agresiunilor asupra femeilor în Brazilia. Autoritățile continuă investigațiile și audierile pentru a clarifica ce s-a întâmplat în apartamentul din Rio de Janeiro, în timp ce opinia publică așteaptă concluziile oficiale privind moartea tinerei aflate la începutul unei cariere promițătoare.

