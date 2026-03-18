Peste 2.500 lei de la stat în 2026 pentru românii vulnerabili. Cine beneficiază de indemnizația de însoțitor

De: Denisa Crăciun 18/03/2026 | 16:35
Cine beneficiază de îndemnizația de însoțitor/ sursă foto: social media

Îndemnizația de însoțitor este un sprijin financiar acordat persoanelor care au în grijă oameni cu handicap grav. Acesta are rolul de a acoperi nevoile de îngrijire și oferă celor care au nevoie posibilitatea de a avea alături de ei o persoană care să le asigure tot ce au nevoie pe timpul zilei.

Însoțitorii persoanelor care au probleme grave de sănătate și care nu se pot descurca singure primesc lunar o sumă de bani. Suma de peste 2.500 de lei se acordă doar unor anumite categorii de persoane. Din luna iulie a acestui an, este posibil ca valoarea acestora să crească semnificativ.

Cine primește îndemnizația de însoțitor

Îndemnizația de însoțitor este un ajutor financiar important acordat de stat pentru români. Ea se oferă persoanelor care au probleme grave de sănătate și au nevoie de o persoană care să le îngrijească. Însoțitorii primesc banii lunar, iar aceștia îi pot folosi pentru a cumpăra cele necesare oamenilor pe care îi ajută. Printre cele mai esențiale se numără mâncare, medicamente sau obiecte de îngrijire personală.

În România se poate oferi în două situații: în cadrul pensiei pentru pensionarii invalizi și în cadrul sistemului de protecție a persoanelor cu handicap. Dreptul la asistență se solicită prin intermediul unei cereri sau din oficiu, în baza unor documente doveditoare. Totodată, există două opțiuni: fie se angajează un asistent personal care este plătit de autoritățile locale, fie se primește o îndemnizație lunară. Cei care beneficiază de un însoțitor sunt persoanele grav bolnave, adică cei care sunt încadrați la gradul I de handicap.

De asemenea, românii care au suferit accidente din care ulterior nu au mai putut reveni la locul de muncă pot primi o pensie de invaliditate. Invaliditatea este împărțită în mai multe categorii: gradul I – caracterizată de deficiență funcțională gravă, capacitate de autoservire pierdută; gradul II – caracterizată de deficiență funcțională accentuată, capacitate de autoservire păstrată parțial; gradul III -caracterizată de deficiență funcțională medie, capacitate de autoservire păstrată.

Cât primesc însoțitorii

În prezent suma pe care o primesc lunar este în jur de 2.025 de lei. Statul propune ca din luna iulie a acestui an valoarea îndemnizației de însoțitor să crească. Dacă acest lucru se va realiza, suma va putea ajunge până la 2.162,5 de lei pe lună.

Tags:

Recomandarea video

