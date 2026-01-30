Durerea care nu se stinge nici la 5 ani de la dispariția celebrei artiste. Soțul e măcinat de regrete: „Nu am fost lângă ea în cele mai grele clipe”

Aurel Pădureanu își strigă durerea, după aproape cinci ani de când jumătatea lui, Cornelia Catanga, a plecat în lumea celor drepți. Se mai consolează atunci când regretata artistă îi apare în vis, lucru care se întâmplă destul de des. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, muzicianul a povestit care este cel mai mare regret al său, înainte de moartea Corneliei Catanga, care îl macină și astăzi. În plus, ne-a dezvăluit că dorința lui de a organiza un eveniment în memoria soției sale încă există, dar se lovește de pretențiile exagerate pe care le au colegii de breaslă.

Au trecut aproape cinci ani de la moartea Corneliei Catanga, care a lăsat în urmă durere nemărginită, iar ce mai afectat este soțul ei, Aurel Pădureanu. Este un bunic fericit, care recunoaște că spiritul marei artiste continuă să trăiască prin intermediul nepoatei sale.

Însă anumite gânduri nu-i dau pace, faptul că apropiații par că au uitat să mai dea un telefon și să-l întrebe cum se simte.

Aurel Pădureanu: „Mereu când o visez pe Cornelia îmi spune același lucru”

Aurel Pădureanu își dorește să meargă în America luna aceasta, pentru a-și vizita nepoțica, pe care Cornelia Catanga nu a apucat să o cunoască. În rest, muzicianul se întâlnește cu marea lui iubire în vis, acolo unde, artista îl povățuiește același lucru ca pe patul de moarte.

Sunt bine, mai iau pastile de tensiune, dar e important să mergi pe piciorele tale, mulțumesc lui Dumnezeu. După ce m-am mutat lângă fiica mea din prima căsătorie, e bine, e în permanență lângă mine. Sunt bucuros că încă pot să-mi fac profesia, eu am rămas cam singurul muzician care fac astfel de muzică în România. Vorbesc în permanență cu Alexandru, îmi arată nepoțica, e foarte frumoasă, cred că are și spiritul Corneliei. Când o văd, îmi dă o altă stare, să trăiesc mai departe, să nu mă las. Poate reușesc să plec luna asta la ei, pentru că îmi e dor și de el și de ea, să vedem, nu știu în ce măsură, pentru că există doar astăzi, nu există mâine și fac 15 ore cu avionul. O visez pe Cornelia, mă rog mereu la Dumnezeu să vină în visul meu sau în visul lui Alexandru, să ne vegheze de acolo, de sus. Sper să nu fie supărată pe mine, pentru că nu am fost lângă ea în cele mai grele clipe ale vieții ei, atunci, cu pandemia, când am dus-o la spital. Regret asta enorm. O visez când vine în visul meu subtil și frumos, ca să nu mă sperie. Ea mereu e veselă. Nu mă mai duc așa des la cimitir, cum mergeam înainte, pentru că a fost frig în această perioadă și mi-a fost frică să nu răcesc. Mergeam înainte o dată la două zile, făceam curat acolo și vorbeam cu ea. Ea a fost sufletul meu, aerul meu, echilibrul vieții mele, tot ce am avut mai frumos și mai bun pe lumea asta, dar dacă așa a fost destinul și soarta. Atunci când vine în visul meu, stă cu mine, râde, dar se depărtează de mine, dacă eu vreau să mă apropii. Mereu când o visez pe Cornelia îmi spune același lucru, ce îmi spunea și înainte să moară, să am grijă de Alexandru. Sunt convins că ei îi pare bine că Alexandru a plecat în America, pentru că își dorea asta, a declarat Aurel Pădureanu pentru CANCAN.RO.

„Fetele astea care sunt pe val au început să aibă fițe”

Deși are o familie numeroasă, se pare că rudele nu se mai interesează de starea artistului. Nici măcar Nicole Cherry, nepoata lui, dar nici prietenii. Așa cum spune chiar Aurel Pădureanu, „se asistă clar la deteriorarea relației interumane”.

Nu mai vorbesc cu apropiații, pe noi ne-au apropiat, pe timpul lui Ceaușescu, neajunsurile, viața simplă pe care o trăiam toți, eram egali, nu era discrepanța asta formidabilă. Dar acum se asistă clar la deteriorarea relației interumane. Nu mai e nimic, nici în familie, nu mă sună nimeni și am familie numeroasă. Eu le doresc tot binele din lume tuturor, și nepoatei mele, Nicole Cherry, dar nu mă sună. Le doresc să fie fericiți, dar nu mă sună nimeni, nu sunt supărat, dar asta e realitatea, nimeni nu mă sună. Și ceilalți, degeaba spuneam pe posturile de televiziune că suntem prieteni, răutatea e mare. Ai prieteni când ești în vârf, omul nu are prieteni, ci succesul lui are prieteni, cât poți să mai oferi ceva, te caută lumea. Sunt supărat că nu am reușit să fac un eveniment în memoria Corneliei, nu știu ce aranjamente se fac pe la localuri, pentru că acum sunt numai manele, nu știu de ce nu se poate. Pentru că vreau să chem mai mulți artiști care sunt în prim-plan la ora actuală, pentru că așa trebuie să faci, să chemi pe cineva care are notorietate. Sunt fetele astea care mai cântă, doar că majoritatea care sunt pe val, acum, au început să aibă niște fițe de parcă ar fi marea noastră cântăreață de operă, Angela Gheorghiu, ne-a mărturisit artistul.

