Acasă » Știri » Pasta Queen ne învață rețeta autentică de Amatriciana: „Mamma mia, câtă istorie într-o farfurie!”

Pasta Queen ne învață rețeta autentică de Amatriciana: „Mamma mia, câtă istorie într-o farfurie!”

De: Paul Hangerli 30/01/2026 | 07:30
Pasta Queen ne învață rețeta autentică de Amatriciana: „Mamma mia, câtă istorie într-o farfurie!”
Pasta Queen, sursa- social media Pasa Queen

Amore mio, astăzi nu gătim doar o pastă. Astăzi gătim o legendă. Pasta Queen te ia de mână, te duce la Roma, apoi mai departe, în Amatrice, și îți arată cum din doar câteva ingrediente poate ieși o capodoperă. Pregătește tigaia, cuore mio, pentru că l’amatriciana nu e doar mâncare – e pasiune, tradiție și un pic de „che figata!”.

„Dacă ai fost la Roma, știi deja…”

Tesoro mio, dacă ai călcat vreodată pe străzile Romei, sigur ai întâlnit cele patru paste sacre ale Cetății Eterne: carbonara, gricia, cacio e pepe și l’amatriciana. Dintre toate, doar una e roșie, focosa, plină de personalitate. Da, ea este, amatriciana, singura care îmbrățișează roșia și o transformă într-o simfonie. Guanciale, roșii San Marzano, pecorino, piper și puțin chilli. Puține ingrediente, dar mamma mia, cum cântă împreună!

Amatriciana nu s-a născut la Roma. Non ci credo? Ba da.

Piccolo, adevărul e că amatriciana nu s-a născut la Roma. A devenit celebră acolo, certo, dar vine din micul oraș Amatrice, aflat la aproximativ două ore distanță. Iar rețeta, attenzione, are aproape 1000 de ani. Pe vremuri, ciobanii duceau cu ei în munți guanciale și brânză, găteau pe foc deschis și făceau pastă proaspătă chiar acolo, în câmp. Che roba!

La început, însă, sosul nu era roșu. Fără roșii. Era amatriciana bianca, foarte asemănătoare cu ceea ce azi numim gricia. Abia prin anii 1700, când roșiile au început să fie acceptate în bucătăria italiană, sosul a devenit roșu, pasional, așa cum îl iubim azi.

Cum au ajuns roșiile în farfurie? Due storie!

Prima poveste spune că, după ce Amatrice a fost distrus de invadatori spanioli în 1529, supraviețuitorii au fugit spre Napoli, unde roșiile erau deja folosite. Au gustat, au zis „ma dai!” și le-au adăugat în rețetă. A doua teorie vorbește despre influența Americilor, de unde au venit roșiile și ardeiul iute. Indiferent de drum, rezultatul este- buonISSIMO.

Rețeta autentică de Amatriciana, explicată de Pasta Queen

Ascultă-mă bine, zuccherino, și nu schimba ingredientele. Che palle cu improvizațiile!

Ingrediente (4 porții):

2 linguri ulei de măsline (aprox. 30 ml)

110 g guanciale (sau pancetta, dacă chiar n-ai de ales), tăiat cuburi de ~1,5 cm

1 ceapă roșie mică, tăiată subțire

sare

piper negru proaspăt măcinat

½ linguriță fulgi de ardei iute (sau după gust)

800 g roșii decojite din conservă, zdrobite (ideal San Marzano)

340 g paste (bucatini, rigatoni sau spaghetti)

1 cățel de usturoi ras fin (opțional, bravissimo dacă-l folosești discret)

pecorino romano ras fin, din belșug

Cum gătim, amore mio

Fierbe pastele în multă apă cu sare. Într-o tigaie mare, la foc mic spre mediu, încălzește uleiul și adaugă guanciale. Lasă-l să-și lase grăsimea încet, 10–15 minute, fără grabă. Adaugă ceapa și gătește până devine moale și ușor rumenită. Presară fulgii de chilli și lasă-i să se trezească în grăsime.

Adaugă roșiile, sare și piper, redu focul și lasă sosul să bolborosească domol 15–20 de minute. Fierbe pastele al dente, păstrează puțină apă de la ele, apoi transferă-le direct în sos. Amestecă, adaugă puțină apă de paste dacă e nevoie și mai gătește 3–4 minute. La final, usturoiul crud, dacă-l folosești, doar cât să-și spună povestea. Oprește focul. Pecorino. Mult pecorino. Che bello!

Cuore mio, amatriciana e  istorie, migrație, supraviețuire și bucurie. Din șase ingrediente, o mie de ani și multă dragoste. Mănânc-o cu respect, cu poftă și cu un zâmbet larg. Și nu uita: dacă ingredientele sunt bune, nu ai cum să greșești. Bravo!

CITEȘTE ȘI: Pasta Queen te răsfață cu Pesto Salmon Pasta.Cină ca la restaurant, direct din bucătăria ta

Pasta Queen îți spune adevărul: Penne alla Vodka, sosul roz născut din disco, controverse și un strop de vodkă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS? Ce se întâmplă de la 1 februarie 2026
Știri
Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS? Ce se întâmplă de la 1 februarie 2026
Katja Kuhne nu e un accesoriu de fotbalist. E o poveste întreagă
Știri
Katja Kuhne nu e un accesoriu de fotbalist. E o poveste întreagă
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
De ce s-a creștinat, în pușcărie, Abdullah Ataș. A procedat la fel ca cei mai odioși criminali
Gandul.ro
De ce s-a creștinat, în pușcărie, Abdullah Ataș. A procedat la fel ca...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este 19.500 euro”
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină...
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
Digi 24
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în...
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de...
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
go4it.ro
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Go4Games
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
De ce s-a creștinat, în pușcărie, Abdullah Ataș. A procedat la fel ca cei mai odioși criminali
Gandul.ro
De ce s-a creștinat, în pușcărie, Abdullah Ataș. A procedat la fel ca cei mai...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS? Ce se întâmplă de la 1 februarie 2026
Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS? Ce se întâmplă de la 1 februarie 2026
Katja Kuhne nu e un accesoriu de fotbalist. E o poveste întreagă
Katja Kuhne nu e un accesoriu de fotbalist. E o poveste întreagă
Alina Pușcaș a fost la un pas de moarte: „Vă puteți da seama ce însemna dacă la un viraj la 100 ...
Alina Pușcaș a fost la un pas de moarte: „Vă puteți da seama ce însemna dacă la un viraj la 100 km/h aș fi pățit chestia asta?”
Ce ascund, de fapt, simbolurile de pe bancnota de 1 dolar. Mai puțină conspirație, mai multă istorie
Ce ascund, de fapt, simbolurile de pe bancnota de 1 dolar. Mai puțină conspirație, mai multă istorie
Secretul unei vieți lungi ar putea fi, în sfârșit, scos la lumină. Ce au descoperit specialiștii
Secretul unei vieți lungi ar putea fi, în sfârșit, scos la lumină. Ce au descoperit specialiștii
Orașul supranumit „Antarctica României”. Câte zile ninge la rând, conform meteorologilor ...
Orașul supranumit „Antarctica României”. Câte zile ninge la rând, conform meteorologilor Accuweather
Vezi toate știrile
×