Israelul a anunțat miercuri că a ucis un al treilea oficial iranian de rang înalt în 24 de ore, declarând că forțele sale l-au „eliminat” pe ministrul Informațiilor de la Teheran, Esmail Khatib, într-un atac care a avut loc în această noapte. Iranul a confirmat informația.

Moartea lui Khatib vine în urma uciderii lui Ali Larijani, șeful aparatului suprem de securitate națională, și a comandantului miliției Basij, Gholamreza Soleimani, amintește The Guardian.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat că el și prim-ministrul Benjamin Netanyahu au autorizat Armata să ucidă orice alt oficial iranian de rang înalt care este vizat, fără a fi nevoie de o aprobare suplimentară.

„În această zi, se așteaptă surprize semnificative în toate domeniile, care vor escalada războiul pe care îl ducem împotriva Iranului și Hezbollah în Liban”, a declarat Katz, care a adăugat că „intensitatea atacurilor din Iran este în creștere”.

Războiul din Iran se intensifică

Războiul pornit de SUA și Israel împotriva Iranului a intrat acum în a treia săptămână, cel puțin 2.000 de persoane fiind ucise până în prezent. Strâmtoarea Ormuz rămâne în mare parte închisă, iar aliații SUA au respins solicitările președintelui american, Donald Trump, de a ajuta la redeschiderea rutei vitale de transport maritim, prin care trec aproximativ o cincime din rezervele globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Într-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth, președintele SUA a sugerat că forțele americane ar putea „termina” Iranul și apoi să lase responsabilitatea pentru securizarea strâmtorii Ormuz țărilor aliate care depind de aceasta.

„Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă am «termina» ceea ce a mai rămas din Statul Terorist Iranian și am lăsa țările care o folosesc, noi nu, să fie responsabile pentru așa-numita strâmtoare. Acest lucru i-ar pune în mișcare rapid pe unii dintre «Aliații» noștri care nu răspund!!!”, a scris Trump.

Potrivit unor surse israeliene, Forțele de Apărare ale Israelului au adunat informații care le-au permis în ultimele 24 de ore să declare moartea a trei înalți oficiali iranieni, inclusiv a lui Khatib, care era apropiat de noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ucis de forțele americane0

