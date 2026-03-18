Conflictul din Orientul Mijlociu: Iranul confirmă că Israelul a ucis încă un oficial de rang înalt de la Teheran

De: Daniel Matei 18/03/2026 | 18:26
Israelul a anunțat miercuri că a ucis un al treilea oficial iranian de rang înalt în 24 de ore, declarând că forțele sale l-au „eliminat” pe ministrul Informațiilor de la Teheran, Esmail Khatib, într-un atac care a avut loc în această noapte. Iranul a confirmat informația.

Moartea lui Khatib vine în urma uciderii lui Ali Larijani, șeful aparatului suprem de securitate națională, și a comandantului miliției Basij, Gholamreza Soleimani, amintește The Guardian.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat că el și prim-ministrul Benjamin Netanyahu au autorizat Armata să ucidă orice alt oficial iranian de rang înalt care este vizat, fără a fi nevoie de o aprobare suplimentară.

„În această zi, se așteaptă surprize semnificative în toate domeniile, care vor escalada războiul pe care îl ducem împotriva Iranului și Hezbollah în Liban”, a declarat Katz, care a adăugat că „intensitatea atacurilor din Iran este în creștere”.

Războiul din Iran se intensifică

Războiul pornit de SUA și Israel împotriva Iranului a intrat acum în a treia săptămână, cel puțin 2.000 de persoane fiind ucise până în prezent. Strâmtoarea Ormuz rămâne în mare parte închisă, iar aliații SUA au respins solicitările președintelui american, Donald Trump, de a ajuta la redeschiderea rutei vitale de transport maritim, prin care trec aproximativ o cincime din rezervele globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Într-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth, președintele SUA a sugerat că forțele americane ar putea „termina” Iranul și apoi să lase responsabilitatea pentru securizarea strâmtorii Ormuz țărilor aliate care depind de aceasta.

„Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă am «termina» ceea ce a mai rămas din Statul Terorist Iranian și am lăsa țările care o folosesc, noi nu, să fie responsabile pentru așa-numita strâmtoare. Acest lucru i-ar pune în mișcare rapid pe unii dintre «Aliații» noștri care nu răspund!!!”,  a scris Trump.

Potrivit unor surse israeliene, Forțele de Apărare ale Israelului au adunat informații care le-au permis în ultimele 24 de ore să declare moartea a trei înalți oficiali iranieni, inclusiv a lui Khatib, care era apropiat de noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ucis de forțele americane0

Ce să NU faci imediat după ce te trezești. Îți afectează energia și concentrarea
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 19 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Divorț fără acordul partenerului. Pașii reali și cât durează în România
Italia, Spania sau Anglia? Unde e mai ieftină masa de Paște pentru români
Noua escrocherie de la bancomat care te lasă fără bani. Cum funcționează „firul invizibil”
Ce li se cere copiilor de 6 ani înainte de școală. Scrisoarea care a aprins internetul
