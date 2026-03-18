Rusia încasează sume uriașe de pe urma războiului din Orientul Mijlociu. Cum reușește Moscova să câștige 150 de milioane de dolari pe zi

Rusia câștigă până la 150 de milioane de dolari pe zi ca venituri suplimentare la buget din vânzările de petrol, ceea ce o face cel mai mare câștigător al conflictului din Orientul Mijlociu. Potrivit Mediafax.ro, Moscova încasează aproximativ 6,25 milioane de dolari pe oră, 104.167 de dolari pe minut și aproape 1.736 de dolari pe secundă.

Până acum, Moscova a obținut un profit estimat de 1,3-1,9 miliarde de dolari din exporturile de petrol, după ce închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz a dus la creșterea cererii de țiței rusesc din India și China. SUA au relaxat, de asemenea, sancțiunile împotriva Rusiei și presiunea asupra Indiei de a nu cumpăra petrol rusesc, determinând un număr semnificativ de petroliere încărcate cu țiței rusesc să se îndrepte spre Oceanul Indian, scrie Financial Times.

Rusia profită de pe urma războiului din Orientul Mijlociu

Guvernul rus ar putea primi venituri suplimentare totale de 3,3-4,9 miliarde de dolari până la sfârșitul lunii martie, conform calculelor bazate pe date din industrie și evaluările mai multor analiști. Aceasta presupune ca prețurile medii ale țițeiului rusesc Ural să se situeze în jurul valorii de 70-80 de dolari pe baril în această lună, în loc să rămână la un nivel apropiat de media din ultimele două luni, de 52 de dolari pe baril.

Aceasta marchează o schimbare drastică a situației pentru Moscova, care înainte de războiul din Iran se lupta cu scăderea prețurilor petrolului și cu pierderea majorității vânzărilor sale către India, în mare parte din cauza presiunilor din partea Washingtonului.

Exporturile de țiței și produse petroliere rusești au scăzut cu 11,4%, ajungând la 6,6 milioane de barili pe zi în februarie, cel mai scăzut nivel de la invazia Ucrainei din 2022, potrivit unui raport al Agenției Internaționale pentru Energie publicat joi.

Moscova încasează peste 1.730 de dolari pe secundă

Dacă avantajele de care se bucură acum Moscova vor mai dura sau nu depinde acum de cât va dura conflictul din Orientul Mijlociu, dar prețurile ridicate actuale „vor ajuta Rusia să îndeplinească indicatorii bugetari în acest trimestru și chiar să înceapă să economisească niște bani”, a declarat Borys Dodonov, șeful departamentului de studii energetice și climatice de la Școala de Economie din Kiev.

Astfel, războiul din Iran oferă Rusiei șansa de a-și consolida controlul asupra piețelor energetice în detrimentul statelor din Golf, care nu își pot exporta produsele ca urmare a situației din regiune, mai notează sursa citată.

Moscova speră să profite de acest impuls. Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat luni că piețele energetice se îndreaptă către „o nouă realitate a prețurilor” și a lansat ideea reluării exporturilor de energie către Europa.

Câteva ore mai târziu, Kremlinul a anunțat o „conversație foarte productivă” între Putin și președintele american, Donald Trump, care a menționat ulterior posibilitatea „ridicării sancțiunilor” împotriva unor țări pentru a reduce prețurile „până când situația se va rezolva”.

