Rusia încasează sume uriașe de pe urma războiului din Orientul Mijlociu. Cum reușește Moscova să câștige 150 de milioane de dolari pe zi

De: Daniel Matei 18/03/2026 | 13:25
Sursa foto: Shutterstock

Rusia câștigă până la 150 de milioane de dolari pe zi ca venituri suplimentare la buget din vânzările de petrol, ceea ce o face cel mai mare câștigător al conflictului din Orientul Mijlociu. Potrivit Mediafax.ro, Moscova încasează aproximativ 6,25 milioane de dolari pe oră, 104.167 de dolari pe minut și aproape 1.736 de dolari pe secundă. 

Până acum, Moscova a obținut un profit estimat de 1,3-1,9 miliarde de dolari din exporturile de petrol, după ce închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz a dus la creșterea cererii de țiței rusesc din India și China. SUA au relaxat, de asemenea, sancțiunile împotriva Rusiei și presiunea asupra Indiei de a nu cumpăra petrol rusesc, determinând un număr semnificativ de petroliere încărcate cu țiței rusesc să se îndrepte spre Oceanul Indian, scrie Financial Times.

Rusia profită de pe urma războiului din Orientul Mijlociu

Guvernul rus ar putea primi venituri suplimentare totale de 3,3-4,9 miliarde de dolari până la sfârșitul lunii martie, conform calculelor bazate pe date din industrie și evaluările mai multor analiști. Aceasta presupune ca prețurile medii ale țițeiului rusesc Ural să se situeze în jurul valorii de 70-80 de dolari pe baril în această lună, în loc să rămână la un nivel apropiat de media din ultimele două luni, de 52 de dolari pe baril.

Aceasta marchează o schimbare drastică a situației pentru Moscova, care înainte de războiul din Iran se lupta cu scăderea prețurilor petrolului și cu pierderea majorității vânzărilor sale către India, în mare parte din cauza presiunilor din partea Washingtonului.

Exporturile de țiței și produse petroliere rusești au scăzut cu 11,4%, ajungând la 6,6 milioane de barili pe zi în februarie, cel mai scăzut nivel de la invazia Ucrainei din 2022, potrivit unui raport al Agenției Internaționale pentru Energie publicat joi.

Moscova încasează peste 1.730 de dolari pe secundă

Dacă avantajele de care se bucură acum Moscova vor mai dura sau nu depinde acum de cât va dura conflictul din Orientul Mijlociu, dar prețurile ridicate actuale „vor ajuta Rusia să îndeplinească indicatorii bugetari în acest trimestru și chiar să înceapă să economisească niște bani”, a declarat Borys Dodonov, șeful departamentului de studii energetice și climatice de la Școala de Economie din Kiev.

Astfel, războiul din Iran oferă Rusiei șansa de a-și consolida controlul asupra piețelor energetice în detrimentul statelor din Golf, care nu își pot exporta produsele ca urmare a situației din regiune, mai notează sursa citată.

Moscova speră să profite de acest impuls. Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat luni că piețele energetice se îndreaptă către „o nouă realitate a prețurilor” și a lansat ideea reluării exporturilor de energie către Europa.

Câteva ore mai târziu, Kremlinul a anunțat o „conversație foarte productivă” între Putin și președintele american, Donald Trump, care a menționat ulterior posibilitatea „ridicării sancțiunilor” împotriva unor țări pentru a reduce prețurile „până când situația se va rezolva”.

CITEȘTE ȘI:

Avertismentul şefului OMV despre o posibilă criză de combustibil: „Conduceți mai puțin și mai încet”

Previziunea sumbră pentru România a unui fost șef din Mossad, în plin război SUA-Israel-Iran: „România este destul de expusă”

Iți recomandăm
Noua țară pe care Donald Trump a luat-o în vizor: „Cred că voi avea onoarea de a prelua Cuba”
Showbiz internațional
Noua țară pe care Donald Trump a luat-o în vizor: „Cred că voi avea onoarea de a prelua…
Serialul de pe Netflix care „i-a făcut să urle” pe spectatori. Care este motivul
Showbiz internațional
Serialul de pe Netflix care „i-a făcut să urle” pe spectatori. Care este motivul
NATO întărește apărarea în Turcia: sisteme Patriot PAC-3 desfășurate la baza Incirlik
Mediafax
NATO întărește apărarea în Turcia: sisteme Patriot PAC-3 desfășurate la baza Incirlik
Cât ai câștiga pentru job-ul tău, dacă te-ai muta în străinătate. Ce salariu ai primi în Italia, Spania, Germania, Anglia și SUA
Gandul.ro
Cât ai câștiga pentru job-ul tău, dacă te-ai muta în străinătate. Ce salariu...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul bătăuș a fost arestat. Ce a declanșat conflictul
Adevarul
Trei români, bătuți cu brutalitate de trapperul Baby Gang și gașca sa. Artistul...
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
Controversă. Un obiectiv turistic important din Europa va avea taxă de vizitare
Mediafax
Controversă. Un obiectiv turistic important din Europa va avea taxă de vizitare
Parteneri
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un tată inconștient! Poate vrea să-și facă gemenii cascadori!” Bilanțul tragic din 2025, pe șosele
Click.ro
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un...
Ce s-a întâmplat cu angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical
Digi 24
Ce s-a întâmplat cu angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical
Kremlinul ascultă de pe acoperișurile Vienei. Au revenit platformele rusești de interceptare a semnalelor din timpul Războiului Rece
Digi24
Kremlinul ascultă de pe acoperișurile Vienei. Au revenit platformele rusești de interceptare a semnalelor din...
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Eșec NATO în Portugalia: Fregată „distrusă” de Ucraina fără ca echipajul să știe
go4it.ro
Eșec NATO în Portugalia: Fregată „distrusă” de Ucraina fără ca echipajul să știe
Care este cea mai veche meserie din lume?
Descopera.ro
Care este cea mai veche meserie din lume?
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Cât ai câștiga pentru job-ul tău, dacă te-ai muta în străinătate. Ce salariu ai primi în Italia, Spania, Germania, Anglia și SUA
Gandul.ro
Cât ai câștiga pentru job-ul tău, dacă te-ai muta în străinătate. Ce salariu ai primi...
