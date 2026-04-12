A murit Iisus Hristos cu adevărat sau doar a leșinat în timpul crucificării? Află teoria incredibilă a teologilor raționaliști și cât de reală este

În dorința de a explica inexplicabilul și a aduce minunea învierii într-o zonă rațională, unii teologi, au dezvoltat diverse teorii care demonstrau că unele minuni din Biblie țin mai degrabă de rațional decât de miracol. Printre aceste teorii a apărut și cea care spune că Iisus nu a înviat din morți ci doar a leșinat în timpul execuției sale.

Heinrich Paulus principalul promotor al acestei teorii

Paului a fost un teolog german care a trăit în secolul 18. El a creat un adevărat curent de gândire teologică numit raționalismul biblic. Acesta nu respingea creștinismul ci încerca să explice toate evenimentele din Biblie excluzând miracolele.

Acesta credea că miracolele și minunile nu sunt altceva decât interpretările greșite ale unor evenimente naturale. În viziunea sa oamenii din antichitate nu ar fi înțeles bine ce se întâmplă și ar fi interpretat anumite fenomene naturale ca fiind supranaturale.

Ce este teoria leșinului și ce susține ea?

Paulus este și principalul promotor al teoriei leșinului. Acesta afirmă în scrierile și demonstrațiile sale că Iisus nu a murit pe cruce ci a intrat într-o stare de leșin profund din pricina epuizării, a pierderii de sânge cauzată de răni, o stare apropiată de comă în care bătăile inimii și respirația erau abia sesizabile.

Unul din argumentele lui Paulus este chiar textul biblic care spune că Iisus a murit foarte rapid, lucru improbabil în cazul răstignirlor romane, de obicei moartea survenind după zile întregi.

Argumentul este destul de greu de combătut, dar Paulus continuă și spune că ungerea trupului lui Iisus cu miresme în momentul punerii sale în mormânt ar fi echivalat cu un tratament naturist care l-ar fi ajutat să își revină. De asemenea răcoarea mormântului și liniștea din zilele de după răstignire l-ar fi ajutat pe acesta să se întremeze.

Argumentul a avut mulți adepți în epocă dar și în secolele ce au urmat, noi putem întâlni și astăzi promotori ai teoriei.

A murit Iisus Hristos sau doar a leșinat?

Criticii acestei teorii se folosesc de mai multe argumente pentru a o demonta. Aceștia spun că soldații romani care au asistat la execuție erau probabil obișnuiți cu răstignirile, aceștia neputând fi păcăliți, Iisus neavând nici o șansă să scape cu viață.

Argumentul este însă discutabil, mai ales dacă avem în vedere furtuna care a început în timpul răstignirii și cutremurul care a urmat. Totuși, pare destul de improbabil ca Mântuitorul să își fi putut reveni atât de rapid, chiar dacă s-ar fi aflat în comă, la fel cum, destul de improbabilă este și sustragerea rănitului viu Iisus din mormânt, trecând de vigilența gărzilor romane postate la intrarea în mormânt.

Concluziile noastre sunt că astfel de teorii vor fi întotdeauna prezente în spațiul public, mai ales din dorința unora de a explica rațional anumite întâmplări ce țin mai degrabă de miracol. Creștinii din întreaga lume sunt convinși de adevărul Învierii, iar oamenii de știință tind să le dea dreptate atunci când aceștia afirmă că teoria leșinului este improbabilă.

