Acasă » Știri » Bărbat din Neamț, împușcat mortal de luptătorii SAS. A deschis focul asupra polițiștilor, iar situația a degenerat

Bărbat din Neamț, împușcat mortal de luptătorii SAS. A deschis focul asupra polițiștilor, iar situația a degenerat

De: Andreea Stăncescu 24/04/2026 | 22:24
Un bărbat de 37 de ani a fost împușcat

O intervenție a forțelor de ordine s-a încheiat cu moartea unui bărbat de 37 de ani, în comuna Hangu, județul Neamț. Incidentul a avut loc în urma unei acțiuni desfășurate contra cronometru de luptătorii Serviciul pentru Acțiuni Speciale, chemați în sprijin după ce situația a degenerat rapid.

Totul a început cu un apel la 112 făcut de soacra bărbatului, care a anunțat că acesta își amenință familia cu moartea. Soția lui plecase deja de acasă împreună cu cei trei copii, de teamă că i-ar putea face rău, iar autoritățile au emis pe numele agresorului trei ordine de protecție provizorii.

Polițiștii din localitate au considerat că intervenția directă ar fi prea riscantă, întrucât bărbatul deținea arme de vânătoare, motiv pentru care au solicitat sprijinul trupelor speciale.

La sosirea echipajelor, forțele de ordine au încercat inițial să negocieze cu suspectul, însă acesta a devenit violent și a deschis focul asupra agenților folosind două arme de vânătoare. În aceste condiții, intervenția s-a transformat într-una de maximă urgență.

Potrivit informațiilor, întreaga operațiune a durat mai puțin de trei minute. Luptătorii au pătruns în locuință folosind echipamente de protecție, inclusiv scuturi balistice, încercând să îl imobilizeze pe agresor. În momentul în care acesta a continuat să tragă asupra lor, aceștia au ripostat cu focuri de armă, rănindu-l mortal.

Intervenția a fost înregistrată de camerele de corp ale polițiștilor, iar imaginile surprind intensitatea momentelor trăite de echipele de intervenție. Ancheta a fost preluată de procurorii Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț, care analizează atât faptele bărbatului, cât și modul de intervenție al forțelor speciale.

Tags:

Recomandarea video

