Ea este Anna, mama care s-a aruncat de la etaj cu cei 3 copii în brațe. Fetița de 6 ani a supraviețuit, dar e în stare gravă

De: Irina Vlad 23/04/2026 | 17:38
Drama Annei a cutremurat întreaga comunitate din Calabria, Italia. Femeia de 46 de ani s-a aruncat de la etajul al treilea împreună cu cei trei copii ai săi: o fetiță de 6 ani, un băiat de 4 ani și un bebeluș de 4 luni. Care sunt primele ipoteze pe care oamenii legii le iau în calcul. 

O dramă fără margini face înconjurul presei din Italia. Anna, o femeie de 46 de ani, și-a luat în brațe, pe rând, cei trei copii ai săi, apoi s-a aruncat în gol de la etajul al treilea al apartamentului în care locuia în orașul Catanzaro, Calabria. Un gest dramatic care a dus moartea a doi dintre copii. Băiețelul de 4 ani și bebelușul de 4 luni au murit pe loc, precum și mama lor. Maria Luce, fetița de 6 ani, a supraviețuit, medicii sunt rezervați, fiind internată în stare gravă la terapie intensivă.

Soțul femeii era acasă în momentul tragediei și dormea într-o altă cameră. A fost trezit din somn de zgomotul puternic provocat de căderea celor patru. Potrivit martorilor, acesta ar fi coborât în fața blocului și ar fi început să își resuciteze soția și copiii până la sosirea salvatorilor, însă în zadar.

Potrivit primelor informații din anchetă, Anna ar fi suferit de tulburări psihice ușoare, dar nimic nu lăsa să se întrevadă un final tragic. Femeia este descrisă de vecini ca fiind o persoană liniștită, retrasă și foarte credincioasă.

Autoritățile italiene au efectuat mai multe verificări în apartamentul familiei, iar până la acest moment, anchetatorii sunt convinși că a fost vorba despre un gest voluntar, excluzând varianta unui omor sau a unui accident. Primarul orașului Catanzaro, Nicola Fiorita, a declarat zi de doliu în ziua înmormântării victimelor:

„Este o veste pe care nu am fi vrut să o auzim niciodată. Zona în care s-a produs tragedia este una liniștită: un cartier care se învârte în jurul parohiei și al micului parc, caracterizat de o comunitate implicată și unită. Nu este, așadar, o zonă marcată de degradare sau de probleme sociale”, a comentat primarul orașului Catanzaro, Nicola Fiorita.

