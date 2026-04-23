Mara Bănică, mesaj sfâșietor după moartea designerului Eugen Olteanu. Regretul care o apasă: ”Îți știam chinul”

De: Alina Drăgan 23/04/2026 | 18:01
Mara Bănică, mesaj emoționant în memoria lui Eugen Olteanu /Foto: Social media

Decesul lui Eugen Olteanu a adus multă durere pentru apropiații acestuia. Designerul s-a stins din viață la vârsta de doar 42 de ani și a lăsat în urmă o familie distrusă de durere. În ultimele zile, mesajele de condoleanțe au curs în mediul online, iar printre cei care i-au adus acestuia un ultim omagiu se numără și Mara Bănică. Bruneta a transmis un mesaj emoționant în mediul online. De asemenea, aceasta a vorbit și despre marele regret pe care îl are în ceea ce îl privește pe Eugen Olteanu.

Eugen Olteanu, un cunoscut designer din România, s-a stins din viață la vârsta de numai 42 de ani. Vestea a venit ca un șoc pentru toată lumea, iar familia a preferat să păstreze discreția. Cauza decesului nu a fost făcută publică, însă surse apropiate spun că în ultimul timp acesta s-ar fi confruntat cu o boală grea, ce i-a adus în cele din urmă sfârșitul.

Mara Bănică, mesaj emoționant în memoria lui Eugen Olteanu

Moartea lui Eugen Olteanu a adus multă durere pentru cei care l-au cunoscut. Printre aceștia se numără și Mara Bănică. Jurnalista și designerul aveau o relație apropiată de prietenie, iar vestea morții a întristat-o teribil.

Bruneta a transmis un mesaj sfâșietor în mediul online. Aceasta a vorbit ca și cum Eugen Olteanu încă ar putea să o audă și a vorbit despre frumoasa relație de prietenie ce i-a legat. De asemenea, Mara Bănică a mai menționat că acum un mare regret o macină.

Se pare că jurnalista regretă din suflet faptul că atunci a avut ocazia nu a mers la el pentru a-l mai vedea pentru ultima oară pe Eugen Olteanu.

„Dragă Eugen, sufletul stă pe pământ până la 40 de zile, așa că sper să știi că-ți scriu. Să te Ierte bunul Dumnezeu pentru toate! Am râs cu tine în viața asta cum n-am râs, poate, cu nimeni. Ai avut tu un har al omului bun și vesel!

Ca multora dintre prietenii tăi, primul lucru care-mi vine, instinctiv, când mă gândesc la tine, este să zâmbesc. Pentru că asta ai fost: un om care întotdeauna a găsit un zâmbet chiar și când a fost cumplit de greu.

Am un regret mare legat de tine, că n-am urcat atunci de la New York în avion să venim să te vedem… Îți știam chinul și, recunosc, mă sperie spectrul morții de tânăr. Dar ar fi trebuit să o fac.

42 de ani nu e o vârstă la care să mori. Mă gândesc la copilașii tăi, la tot ce lași în urmă neterminat. Știu, însă, că prietenii tăi, ai noștri, vor avea grijă de ceea ce nu mai poți tu… pentru că te-ai înconjurat de oameni cu onoare, caracter și inimă.

Îți mulțumesc pentru toate momentele frumoase, pentru toate râsetele, glumele, pentru umărul mereu acolo. Dumnezeu să te Ierte și să te așeze cu cei drepți”, a transmis Mara Bănică, în mediul online.

 

