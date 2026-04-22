Ultimul mesaj al designerului Eugen Olteanu. Ți se rupe sufletul: ”De la 2026 nu cer minuni”

Vestea că Eugen Olteanu s-a stins din viață a șocat și întristat toată lumea artistică. Acesta a murit fulgerător la doar 42 de ani, iar în prezent nu se cunosc foarte multe detalii despre motivul din spate. Cu toate astea, cea care a anunțat că designerul nu se mai află printre noi a fost soția sa.

Dispariția lui Eugen Olteanu a făcut ca în mediul online să curgă mesaje pline de durere. Prietenii apropiați au transmis imediat mesaje emoționante, iar unele dintre ele ascund detalii neștiute de mulți și anume lupta pe care a dus-o bărbatul în ultimul timp. De asemenea, și ultima sa postare scotea la suprafață greutățile pe care le-a resimțit în anul ce a trecut.

Val de mesaje după moartea designerului

Eugen Olteanu a murit, iar asta a provocat o tristețe profundă în lumea modei și nu numai. Vestea a fost confirmată de soția sa pe rețelele de socializare. Mesajul este unul emoționant și transmite că nu îl va uita niciodată.

Te voi iubi veșnic iubirea mea. Din inima mea nu vei pleca niciodată, a scris ea.

După aflarea tragediei, reacțiile nu au întârziat să apară. Apropiații și nu numai au inundat internetul cu mesaje profunde. Un mesaj a atras atenția în mod special. Acesta scoate în evidență că Eugen ar fi traversat o perioadă grea și că ar fi dus o luptă complicată. Ceea ce ar fi putut fi, de fapt, o boală gravă.

De ce așa, Geno… ai zis că o să învingi și asta… copiii tăi Geno… fratele meu cu inima de aur… m-ai lăsat fără cuvinte… nu era momentul, arată un mesaj al unui apropiat.

Ultima postare a lui Eugen Olteanu

Pe lângă mesajele care sugerează că bărbatul ar fi avut probleme de sănătate, ultima sa postare întărește această idee. Acesta a transmis recent pe Facebook că anul 2025 a fost greu pentru el și că resimte acut oboseala. În plus, a adăugat că pentru anul 2026 își dorește doar liniște.

2025 m-a pus în genunchi de atâtea ori încât am uitat cum e să stai liniștit. A fost un an care m-a obosit, m-a frustrat, m-a împins în limite pe care nici nu știam că le am. Dar uite-mă aici: încă în picioare, încă mergând, încă sperând. Dacă am reușit să trec prin anul ăsta, pot să trec prin orice. Iar de la 2026 nu cer minuni. Doar un pic de liniște, a scris Eugen Olteanu.

