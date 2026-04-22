Mesajul sfâșietor postat de soția lui Eugen Olteanu. Designerul a murit la doar 42 de ani

Vestea că Eugen Olteanu a încetat din viață a îndurerat întreaga industrie a modei din România. Designerul a murit la 42 de ani, însă cauza morții sale nu a fost făcută publică. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Eugen Olteanu ar fi suferit de o boală terminală.

Soția lui Eugen Olteanu, mesaj în lacrimi

În ultima sa postare de pe o rețea de socializare, Eugen Olteanu s-a destăinuit prietenilor virtuali despre trăirile sale, dar și despre faptul că de la anul 2026 nu are niciun fel de așteptări, semn că ar fi prevestit nenorocirea.

„2025 m-a pus în genunchi, de atâtea ori, încât am uitat cum e să stai liniștit. A fost un an care m-a obosit, m-a împins în limite în care nici nu știam că le am….De la 2026 nu aștept minuni, decât un pic de liniște, ceva mai multă bucurie și oameni care nu pleacă, atunci când e greu!”, scria Eugen Olteanu pe o rețea de socializare.

Soția sa a fost cea care a făcut anunțul, iar mesajul său a reușit să înduioșeze întreaga comunitate. Ea a postat pe o rețea de socializare o imagine cu Eugen Olteanu, în dreptul căreia a scris: „Te voi iubi veșnic, iubirea mea! Din inima mea nu vei pleca niciodată”, a fost mesajul transmis de soția designerului.

Eugen Olteanu va rămâne în memoria publicului ca fiind unul dintre cei mai controversați și nonconformiști creatori de modă din România, în special datorită colecției sale de haine inspirată din tragedia de la Colectiv, care a avut loc în 2015.

În cadrul prezentării, designerul a ales să abordeze un subiect extrem de sensibil, prezentând în show imagini și simboluri asociate dramei din acea seară din clubul Colectiv. În cadrul prezentării de modă, decorul a fost inspirat din clubul Colectiv, iar modelele designerului au purtat folii izoterme asemănătoare celor folosite pentru victimele cu arsuri.

