Ce preț au biletele la Campionatul Mondial din 2026: cele mai ieftine vs. cele mai scumpe. Sumă record pentru patru bilete în spatele porții

De: Irina Maria Daniela 24/04/2026 | 13:45
Vești proaste pentru fanii CM 2026. Prețurile biletelor la Campionatul Mondial din acest an sunt incredibil de scumpe. Prețul record este deținut de 4 bilete pentru finală, care s-au vândut pe site-ul de resale gestionat de FIFA. Află, în rândurile următoare, suma astronomică de vânzare obținută de pe urma lor și cât costă cele mai ieftine bilete!

Anul acesta, CM va avea loc în 3 țări: America, Mexic și Canada. Competiția va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie și este primul turneu din istoria acestui eveniment care va găzdui 48 de echipe.

Campionatul Mondial de Fotbal 2026

Moment istoric în fotbal: competiția de anul acesta are un format extins! 48 de echipe vor concura pentru trofeu, fiind împărțite în 12 grupe de câte patru echipe. Din fiecare grupă, primele două clasate și cele mai bune 8 echipe de pe locul 3 vor avansa în faza eliminatorie cu 32 de echipe.

În total, Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 va oferi 104 meciuri în 38 de zile și devine cel mai lung CM din istoria competiției sportive.

Ce preț au biletele la Campionatul Mondial din 2026

Din păcate pentru fani, prețurile pentru finala CM 2026 au devenit tot mai scumpe. Recordul este deținut de 4 bilete care au fost vândute pe site-ul FIFA resale cu suma de 2.299.998,85 de dolari. Acestea sunt pentru meciul din data de 19 iulie, care se va disputa la Stadionul „MetLife” din New Jersey. Este vorba despre locurile 33-36, care se află în spatele uneia dintre porți, în tribuna inferioară, în sectorul 124, rândul 45.

Pe site-ul de vânzări directe al FIFA, prețurile sunt mai accesibile. Organizația percepe o taxă de achiziție de 15% pentru fiecare bilet, precum și o taxă de revânzare de 15% de la cel care decide să repună în vânzare biletul cumpărat de pe site.

Cele mai ieftine bilete la CM 2026

Potrivit Associated Press, cele mai ieftine bilete au fost vândute cu prețul de 10.923,85 dolari pentru patru locuri. Acestea se află la 4 rânduri de vârful tribunei superioare, în spatele unei porți, în blocul 323, rândul 23, locurile 13-16.

  • Un loc listat ca standard cu acces facil a fost pus spre vânzare cu prețul de 207.000 de dolari. Este vorba despre numărul 33, din blocul 146, rândul 32, din tribuna inferioară.
  • Un loc din categoria a doua, în ultimul rând al tribunei superioare, a fost listat cu suma de 138.000 de dolari (blocul 310, rândul 26, locul 23).
  • Aflat la câțiva metri distanță, pentru scaunul 21 se cere un preț de 23.000 de dolari.
  • Pentru semifinala din 14 iulie de la Arlington, Texas, un bilet vândut de FIFA a costat 11.130 de dolari.
  • Pentru semifinala din 15 iulie de la Atlanta, biletele s-au vândut cu sumele de 9.660 de dolari și 4.360 de dolari.
  • Meciul de deschidere SUA – Paraguay din 12 iunie, de la Inglewood, California, a avut prețuri diferite la bilete: 4.105 dolari, 2.735 dolari, 2.330 dolari și 1.940 dolari.
  • Prețul biletelor pentru meciul SUA – Australia, din 19 iunie, de la Seattle, este de 2.715 dolari.
  • Prețul biletelor pentru meciul SUA – Turcia, de pe 25 iunie la Inglewood, este de 2.970 de dolari și 1.345 de dolari.
  • La meciul de deschidere Canada – Bosnia și Herțegovina, cele mai scumpe bilete au costat 3.360 de dolari și 2.240 de dolari. Cele mai ieftine bilete au fost vândute cu 1.645 de dolari și 980 de dolari.
  • Cele mai ieftine bilete la CM 2026 listate de FIFA costă 60 de dolari pentru echipele calificate. Acestea sunt disponibile la toate cele 104 meciuri, inclusiv în finală.

Cel mai ieftin bilet la finala CM 2026

Potrivit site-ului FIFA, cel mai ieftin bilet pentru finala Campionatului Mondial de Fotbal din 2026 costă 10.990 de dolari. Este vorba despre un lot nou de bilete, puse la vânzare miercuri, 22 aprilie.

Cum se stabilește prețul biletelor

Potrivit site-ului oficial FIFA, prețul biletelor de la Campionatul Mondial se stabilește în funcție de cerere și disponibilitate, apoi în funcție de:

  • importanța meciului și faza competiției
  • atractivitatea partidei disputate
  • locația stadionului și celebritatea orașului
  • categoriile de bilete

Pe scurt, cu cât echipele sunt mai importante, prețul biletelor crește. Același lucru este valabil și pentru orașele în care se vor disputa partidele: cele mai cunoscute vor avea prețuri piperate (New York, New Jersey, Los Angeles sau Miami).

Biletele pentru Categoria 1 sunt cele mai scumpe, deoarece sunt pe marginea terenului. Cele din Categoria 4 sunt scoase la vânzare cu prețuri accesibile, fiind destinate locuitorilor din țările gazdă.

Grupele de la Campionatul Mondial din 2026

  • Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
  • Grupa B: Canada, Bosnia, Qatar, Elveția
  • Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția
  • Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia
  • Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador
  • Grupa F: Țările de Jos, Japonia, Suedia, Tunisia
  • Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
  • Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay
  • Grupa I: Franța, Irak, Senegal, Norvegia
  • Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
  • Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia
  • Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

Programul Grupei A

  • 11 iunie, ora 22:00 » Mexic – Africa de Sud
  • 12 iunie, ora 5:00 » Coreea de Sud – Cehia
  • 18 iunie, ora 19:00 » Cehia – Africa de Sud
  • 19 iunie, ora 4:00 » Mexic – Coreea de Sud
  • 25 iunie, ora 4:00 » Cehia – Mexic
  • 24 iunie, ora 4:00 » Africa de Sud – Coreea de Sud

Programul Grupei B

  • 12 iunie, ora 22:00 » Canada – Bosnia
  • 13 iunie, ora 22:00 » Qatar – Elveția
  • 18 iunie, ora 22:00 » Elveția – Bosnia
  • 19 iunie, ora 1:00 » Canada – Qatar
  • 24 iunie, ora 22:00 » Elveția – Canada
  • 24 iunie, ora 22:00 » Bosnia – Qatar

Programul Grupei C

  • 14 iunie, ora 1:00 » Brazilia – Maroc
  • 14 iunie, ora 4:00 » Haiti – Scoția
  • 20 iunie, ora 1:00 » Scoția – Maroc
  • 20 iunie, ora 4:00 » Brazilia – Haiti
  • 25 iunie, ora 1:00 » Scoția – Brazilia
  • 25 iunie, ora 1:00 » Maroc – Haiti

Programul Grupei D

  • 13 iunie, ora 4:00 » SUA – Paraguay
  • 13 iunie, ora 7:00 » Australia – Turcia
  • 19 iunie, ora 7:00 » Turcia – Paraguay
  • 19 iunie, ora 22:00 » SUA – Australia
  • 26 iunie, ora 5:00 » Turcia – SUA
  • 26 iunie, ora 5:00 » Paraguay – Australia

Programul Grupei E

  • 14 iunie, ora 20:00 » Germania – Curacao
  • 15 iunie, ora 2:00 » Coasta de Fildeș – Ecuador
  • 20 iunie, ora 23:00 » Germania – Coasta de Fildeș
  • 21 iunie, ora 3:00 » Ecuador – Curacao
  • 26 iunie, ora 1:00 » Ecuador – Germania
  • 26 iunie, ora 1:00 » Curacao – Coasta de Fildeș

Programul Grupei F

  • 14 iunie, ora 23:00 » Olanda – Japonia
  • 15 iunie, ora 5:00 » Suedia – Tunisia
  • 20 iunie, ora 20:00 » Olanda – Suedia
  • 20 iunie, ora 7:00 » Tunisia – Japonia
  • 26 iunie, ora 2:00 » Japonia – Suedia
  • 25 iunie, ora 2:00 » Tunisia – Olanda

Programul Grupei G

  • 15 iunie, ora 22:00 » Belgia – Egipt
  • 16 iunie, ora 4:00 » Iran – Noua Zeelandă
  • 21 iunie, ora 22:00 » Belgia – Iran
  • 22 iunie, ora 4:00 » Noua Zeelandă – Egipt
  • 27 iunie, ora 6:00 » Egipt – Iran
  • 27 iunie, ora 6:00 » Noua Zeelandă – Belgia

Programul Grupei H

  • 15 iunie, ora 19:00 » Spania – Insulele Capului Verde
  • 16 iunie, ora 1:00 » Arabia Saudită – Uruguay
  • 21 iunie, ora 19:00 » Spania – Arabia Saudită
  • 22 iunie, ora 1:00 » Uruguay – Insulele Capului Verde
  • 27 iunie, ora 3:00 » Insulele Capului Verde – Arabia Saudită
  • 27 iunie, ora 3:00 » Uruguay – Spania

Programul Grupei I

  • 16 iunie, ora 22:00 » Franța – Senegal
  • 17 iunie, ora 1:00 » Irak – Norvegia
  • 23 iunie, ora 0:00 » Franța – Irak
  • 23 iunie, ora 3:00 » Norvegia – Senegal
  • 26 iunie, ora 22:00 » Norvegia – Franța
  • 26 iunie, ora 12:00 » Senegal – Irak

Programul Grupei J

  • 17 iunie, ora 4:00 » Argentina – Algeria
  • 16 iunie, ora 7:00 » Austria – Iordania
  • 22 iunie, ora 20:00 » Argentina – Austria
  • 23 iunie, ora 6:00 » Iordania – Algeria
  • 28 iunie, ora 5:00 » Algeria – Austria
  • 28 iunie, ora 5:00 » Iordania – Argentina

Programul Grupei K

  • 17 iunie, ora 20:00 » Portugalia – RD Congo
  • 18 iunie, ora 5:00 » Uzbekistan – Columbia
  • 23 iunie, ora 20:00 » Portugalia – Uzbekistan
  • 24 iunie, ora 5:00 » Columbia – RD Congo
  • 28 iunie, ora 2:30 » Columbia – Portugalia
  • 28 iunie, ora 2:30 » RD Congo – Uzbekistan

Programul Grupei L

  • 17 iunie, ora 23:00 » Anglia – Croația
  • 18 iunie, ora 2:00 » Ghana – Panama
  • 23 iunie, ora 23:00 » Anglia – Ghana
  • 24 iunie, ora 2:00 » Panama – Croația
  • 28 iunie, ora 00:00 » Panama – Anglia
  • 28 iunie, ora 00:00 » Croația – Ghana

