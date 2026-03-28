Iubita lui Arda Güler, eroul Turciei în meciul cu România: baschetbalistă, fotografă și o prezență fină care refuză celebritatea

De: Paul Hangerli 28/03/2026 | 08:30
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
30 poze
Vezi galeria foto

Arda Güler a fost omul decisiv în victoria Turciei contra României, confirmând că este liderul noii generații. Dincolo de teren, povestea sa personală atrage la fel de mult interes: iubita lui, Duru Nayman, este o sportivă promițătoare, dar și o prezență rară într-o lume dominată de expunere și aparențe. Muncitoare, naturală și departe de tiparele clasice ale partenerelor de fotbaliști.

Arda Güler, noul lider al Turciei

Arda Güler este unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști ai momentului. Născut pe 25 februarie 2005, mijlocașul ofensiv s-a impus rapid prin tehnică, viziune și capacitatea de a decide meciuri.

Format la Fenerbahçe și transferat în 2023 la Real Madrid, Güler a devenit treptat o piesă importantă atât la club, cât și la echipa națională.

În meciul recent contra României, a fost decisiv: a oferit assist-ul pentru golul lui Ferdi Kadıoğlu și a controlat jocul ofensiv. Presa internațională îl consideră deja „creierul” echipei, iar cifrele confirmă impactul: procent ridicat de pase reușite, implicare constantă și un număr impresionant de assisturi în acest sezon.

Duru Nayman, o adevărată perlă a Mării Negre

Duru Nayman are 19 ani și este, la rândul ei, sportivă de performanță. Evoluează pe postul de fundaș și este considerată una dintre jucătoarele promițătoare din noua generație a baschetului turc.

Formată în sistemul lui Fenerbahçe Women’s Basketball, Nayman se remarcă prin inteligență tactică, control al jocului și viteză. Culmea, acum evoluează pentru rivala Galatasaray Istanbul. În paralel, își continuă studiile universitare în Madrid, demonstrând că își construiește un drum propriu, independent de notorietatea partenerului său.

Discreție într-o lume a expunerii

Ceea ce o diferențiază pe Duru Nayman este tocmai refuzul vizibilității. Spre deosebire de multe partenere ale fotbaliștilor celebri, ea evită aparițiile publice și nu este interesată de imaginea construită în social media.

Nu pune accent pe branduri de lux și preferă un stil vestimentar simplu: tricouri largi, blugi lejeri, cămăși din in și fuste lungi. Nu folosește machiaj și își lasă părul natural, mizând pe o estetică autentică. Filosofia ei este clară: frumusețea naturală este superioară oricărei imagini artificiale.

Conturile sale online sunt în mare parte private. În timpul liber, postează ocazional videoclipuri scurte, inclusiv dansuri, pentru un cerc restrâns de urmăritori — peste 25.000, potrivit unor surse din presa internațională.

Duru Nayman, sursa-captură social media nayman_durrum2

Pasiunea pentru fotografie și rolul din umbră

Dincolo de cariera sportivă, Duru Nayman este pasionată de fotografie. Imaginile realizate de ea, publicate sporadic, au un stil natural și personal, departe de estetica comercială. De altfel, vă invităm să îi vedeți și fotografiile artistice în galeria foto.

Această pasiune capătă o dimensiune specială în relația cu Arda Güler. Ea este adesea prezentă la meciurile lui, unde nu doar îl susține, ci îl și fotografiază din tribună. Într-un fel, Güler are propriul fotograf personal, o prezență discretă, dar constantă.

O relație construită pe normalitate

Relația dintre cei doi este una atipică pentru lumea sportului de elită. Duru nu apare frecvent la evenimente publice alături de Güler, excepție făcând meciurile importante ale Real Madrid.

Recent, cei doi au fost văzuți la un concert al Jennifer Lopez în Istanbul, unde au și realizat o fotografie împreună cu artista, una dintre rarele apariții publice în afara contextului sportiv.

Duru a fost alături de Güler și în momente importante ale carierei sale. A călătorit în Germania pentru a susține naționala Turciei la Campionatul European, chiar dacă acest lucru a însemnat să își reorganizeze examenele universitare.

Un profil rar

Într-un peisaj dominat de expunere, imagine și marketing personal, Duru Nayman reprezintă un profil rar: o tânără care își vede de sport, de studii și de viața personală fără a căuta validare publică.

Evită brandurile, își păstrează viața privată departe de presă și își susține partenerul fără a încerca să iasă în față. Este, în același timp, sportivă, studentă și artistă.

Ascensiunea lui Arda Güler este rapidă și intens mediatizată. În acest context, prezența unei persoane echilibrate și discrete precum Duru Nayman poate avea un rol important.

Duru pare a fi parte dintr-un echilibru personal care îl însoțește într-un moment crucial al carierei. Într-o lume a exceselor, povestea lor rămâne una surprinzător de simplă, și tocmai de aceea relevantă.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Codruța nu e singura! Blestemul conjugal al reality show-urilor: 5 vedete care au divorțat când s-au ...
Codruța nu e singura! Blestemul conjugal al reality show-urilor: 5 vedete care au divorțat când s-au întors în România
BANC | Plecat de la amantă, Bulă recurge la un truc
BANC | Plecat de la amantă, Bulă recurge la un truc
De ce te pierzi în mall și cum ajungi să cumperi mai mult fără să-ți dai seama: efectul „Gruen ...
De ce te pierzi în mall și cum ajungi să cumperi mai mult fără să-ți dai seama: efectul „Gruen Transfer”
Cum arată casa de lux în care au locuit Valentin Sanfira și Codruța Filip. Numai peste Ocean vezi ...
Cum arată casa de lux în care au locuit Valentin Sanfira și Codruța Filip. Numai peste Ocean vezi așa ceva!
Rețeta mănăstirească de tocăniță de gălbiori. Ingredientele necesare pentru o masă ca la mama acasă
Rețeta mănăstirească de tocăniță de gălbiori. Ingredientele necesare pentru o masă ca la mama acasă
Prețul motorinei continuă să crească. Cât costă un litru de carburant în București și marile orașe
Prețul motorinei continuă să crească. Cât costă un litru de carburant în București și marile orașe
Vezi toate știrile