Și-a amânat nunta pentru Mondial! Povestea incredibilă a Melaniei Mak, logodnica lui Deian Sorescu

Alături de unul dintre cei mai muncitori jucători ai naționalei României se află o poveste de dragoste construită pe răbdare, echilibru și compromisuri. În timp ce Deian Sorescu luptă pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026, Melania Mak trăiește fiecare emoție alături de el, acceptând inclusiv amânarea nunții pentru un vis care le aparține amândurora.

Drumul lui Deian Sorescu: de la Dinamo la presiunea barajului cu Turcia

Născut pe 29 august 1997, la Drăgășani, Deian Sorescu a devenit un nume important în fotbalul românesc datorită constanței și versatilității sale. A crescut la Dinamo București, unde nu doar că a devenit titular incontestabil, dar a purtat și banderola de căpitan într-o perioadă dificilă pentru club.

Capabil să joace atât ca mijlocaș dreapta, cât și ca fundaș, Sorescu s-a remarcat prin disciplină tactică, efort fizic impresionant și centrări precise. Transferul în străinătate, urmat de experiențele din Polonia și Turcia, i-au consolidat imaginea de jucător serios, adaptabil și util în orice sistem.

Astăzi, la Gaziantep, continuă să fie un om de bază în rotație, iar la echipa națională rămâne o soluție importantă pentru selecționer, chiar dacă nu este mereu titular.

Decizia care a făcut valuri: „Am renunțat la nuntă”

Înaintea barajului crucial cu Turcia, din martie 2026, Sorescu a făcut un anunț care a surprins: și-a amânat nunta.

Presiunea meciului de la Istanbul este uriașă, iar calificarea la Campionatul Mondial din 2026 reprezintă visul suprem. În acest context, fotbalistul a ales să lase viața personală pe plan secund.

Declarația lui a devenit rapid virală:

„Păi am renunțat la nuntă, ce concediu?! Am dat totul pentru acest vis.”

În spatele acestei decizii este ambiția unui sportiv, dar cu siguranță și susținerea unei femei care înțelege perfect ce înseamnă sacrificiul.

Melania Mak: o prezență subtilă

Melania Mak nu este o apariție mondenă clasică. Născută pe 18 ianuarie 1998, în Timișoara, în vârstă de 27 de ani, este genul de femeie care preferă discreția în locul expunerii.

De origine germană, cu o educație solidă și o fire tipică Capricornului, organizată, ambițioasă și stabilă, Melania și-a construit propria carieră fără a depinde de notorietatea partenerului.

A absolvit Școala Postliceală Sanitară „Logos” din Timișoara, specializarea medicină generală, în 2019, iar ulterior s-a orientat către domeniul beauty și vânzări. În prezent, ocupă poziția de Sales Trainer & Field Specialist la Avon, unde activează din ianuarie 2022.

Anterior, a lucrat la Art of Beauty Timișoara, experiență care i-a conturat și mai mult direcția profesională.

Legătura cu familia și rădăcinile din Timișoara

Deși viața ei s-a mutat în mare parte în Turcia, Melania rămâne profund legată de Timișoara, orașul natal. Familia joacă un rol important în viața ei, iar relația cu mama sa, Tünde Toth, este una apropiată.

Această ancoră în valorile familiale se reflectă și în relația stabilă pe care o are cu Sorescu.

Viața în Turcia: adaptare, călătorii și experiențe spectaculoase

Mutarea în Turcia a venit firesc, odată cu transferul lui Sorescu. Cei doi s-au adaptat rapid și au transformat această experiență într-o oportunitate de a descoperi locuri noi.

Una dintre cele mai spectaculoase experiențe trăite împreună a fost în Cappadocia, unde au zburat cu balonul, un moment care le definește stilul de viață: aventuros, dar trăit în doi.

În același timp, Melania a devenit familiară cu cultura și atmosfera intensă a fotbalului turcesc, inclusiv cu presiunea și pasiunea suporterilor.

Italia, refugiul lor romantic

Dacă Turcia este „acasă” din punct de vedere profesional, Italia este locul unde cei doi evadează.

Coasta Amalfi ocupă un loc special în povestea lor, este un decor de vacanță în care Sorescu o surprinde frecvent pe Melania cu escapade romantice. Pentru ea, aceste momente sunt echilibrul perfect între agitația vieții de zi cu zi și liniștea de care are nevoie.

Naturală într-o lume a aparențelor

Într-o perioadă în care imaginea este adesea construită artificial, Melania Mak iese în evidență prin naturalețe. Nu are intervenții estetice și nu încearcă să epateze.

Stilul ei este simplu, elegant și autentic, o combinație rară în zona partenerelor de fotbaliști.

Un alt detaliu care o definește: dragostea pentru câinele ei, un pitbull terrier american, pe care îl consideră parte din familie.

Femeia care susține deciziile grele

Amânarea nunții nu este doar decizia lui Deian Sorescu, este o decizie luată în doi și dovada unei relații stabile.

Pentru mulți, un astfel de compromis ar fi greu de acceptat. Pentru Melania, însă, este parte din drumul pe care și l-a asumat alături de Sorescu.

Ea este logodnica lui, dar mai mult, este sprijinul din spate, omul care înțelege ce înseamnă presiunea, incertitudinea și sacrificiul din sportul de performanță.

Cel mai important fan, la Istanbul

Pe 26 martie, la Istanbul, România joacă un meci decisiv contra Turciei. În tribune, chiar dacă nu neapărat vizibilă pentru camere, Melania va trăi fiecare minut la intensitate maximă.

Pentru ea, va fi mai mult decât fotbal. Va fi încununarea sacrificilor ei. Amânarea nunții ar putea primi un sens cuantificabil în succesul viitorului soț.

Dragoste care așteaptă, pentru un vis mai mare

În timp ce unii îl consideră un jucător de rotație la națională, pentru Melania, Deian este centrul universului. Iar pentru el, ea este echilibrul de care are nevoie într-un moment crucial al carierei.

Nunta poate aștepta.

Mondialul, însă, nu vine de două ori.

Iar dacă România va ajunge acolo, Melaniava fi parte dintr-un vis împlinit, și cea care a fost alături de el în clipele grele.

